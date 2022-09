Its Academy Fondazione Archimede, sfida vincente

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica che svolgono la loro azione formativa per rispondere alle esigenze di sviluppo del Paese.

Costituiscono il segmento di formazione terziaria professionalizzante strettamente rivolto alle esigenze delle imprese di acquisire professionalità con elevate competenze tecniche, per promuovere i processi di innovazione.

Quando si parla di Istituti tecnici superiori, l’idea diffusa vede prevalere l’importanza del cosiddetto “placement”, ossia la capacità per i diplomati di trovare un lavoro consono al loro percorso di studi, sull’aspetto didattico vero e proprio, come se frequentare un corso Its sia quasi esclusivamente una sorta di “lasciapassare” privilegiato per il lavoro.

Se è vero che i dati in questo senso corroborano questa prospettiva, visto che più del 70% dei diplomati negli Istituti Tecnici superiori trova lavoro alla fine del ciclo di studi, non bisogna sottovalutare il bagaglio culturale e di esperienze che i corsisti Its accumulano nel corso degli anni di frequenza, un arricchimento personale che rappresenta la vera forza del sistema degli Istituti Tecnici superiori.

In Italia, in media, uno studente universitario su quattro non arriva al conseguimento della laurea; nel caso degli Its, sebbene i numeri in valore assoluto siano ancora un po’ bassi, la percentuale di diplomati supera invece il 70%, a testimonianza dell’importanza anche dell’aspetto didattico, evidentemente molto apprezzato da chi ha deciso di costruirsi un futuro nell’ambito del turismo, attraverso l’offerta formativa di Its Academy Fondazione Archimede.

È la formula dunque ad essere vincente, perfettamente complementare all’offerta didattica delle università, cui spetta il compito fondamentale di formare giovani professionisti; gli Istituti Tecnici superiori hanno invece il compito di offrire un’alternativa di alta formazione, incentrata sulle esigenze reali delle imprese che in ciascun settore hanno precise richieste di personale qualificato, svolgendo l’insostituibile ruolo di collante tra imprese e studenti.

Tra i soci e i partner della Fondazione sono presenti Confindustria Siracusa, gli Istituti d'Istruzione Superiore Einaudi, Rizza, Gagini, Corbino, Federico II di Svevia di Siracusa, Pugliatti di Taormina, aziende come Civita Sicilia, Kairos, Exedra Mediterranean Center, Universitas Mercatorum, Cumo, Grand Hotel Ortigia, Grand Hotel Villa Politi, Wonderful Sicily, Umana SpA, il Collegio dei Geometri della Provincia di Siracusa, il Libero Consorzio Comunale, le Associazioni Onav e Slow Food Sicilia e l’Associazione Sicilia Turismo per tutti. I corsi ITS consentono di fare un’esperienza di stage in azienda: durante questo periodo di formazione professionale, gli studenti hanno l’opportunità di sperimentare direttamente sul campo le competenze acquisite e di contribuire allo sviluppo dei processi di digitalizzazione aziendali, grazie alle conoscenze e alle dinamiche innovative proprie dei Tecnici Superiori.

«Quest’anno saranno attivati quattro corsi di studio e cioè Hospitality Management, Food & Wine Tourism, Marketing dei Beni e delle Attività Culturali e Restauro 4.0», dichiarano Andrea Corso e Giovanni Dimauro, rispettivamente presidente e direttore dell’Its Academy Fondazione Archimede di Siracusa.

«In particolare – proseguono il presidente Corso e il direttore Dimauro – segnaliamo l’avvio del corso in Hospitality Management anche nelle sedi di Giardini Naxos e di Taormina, che si affiancano a quelle di Siracusa, Noto, Catania, Ragusa e Milazzo, un percorso perfettamente integrato con le esigenze del territorio che alla fine degli studi formerà i prossimi tecnici superiori per la gestione di strutture turistico-recettive».

«Come in qualunque altro campo, anche l’accoglienza turistica non può essere affidata all’improvvisazione – concludono il presidente e il direttore di Its Academy Fondazione Archimede – specie in una terra che vuole puntare con decisione sul turismo come la Sicilia e dove la carenza di personale qualificato rappresenta fino a oggi un grave problema per il regolare funzionamento delle strutture ricettive».

