Al Moon, dove un percorso culinario alto e raffinato diventa un viaggio multisensoriale

«Nulla è lasciato al caso. Non trascuriamo alcun dettaglio, non solo nelle nostre preparazioni ma anche nell’atmosfera del locale così anche nel nome».

Con queste parole Luca Cristofaro, titolare del ristorante Moon, presenta il suo locale, un luogo dove eleganza e accoglienza sono sinonimi di professionalità.

Il ristorante sorge in via Santa Filomena, 20 a Catania, città predominata dalla presenza del vulcano Etna. Su questo grande vulcano nascono e danno frutti circa 200 esemplari di piante, alcune di queste in base alle fasi lunari. Queste piante vengono poi lavorate dallo staff tramite l’alambicco che consente di ricavare le essenze acque mirabilis poi utilizzate per le creazioni da servire sia nei piatti che nei nostri cocktails.

«All’interno del nostro locale – spiega Luca – potrai trovare gli alambicchi, strumenti antichissimi utilizzati per estrarre essenze pure dalle piante che crescono sul nostro vulcano Etna. Nei medesimi, il tessuto della pianta viene attraversato dal vapore acqueo e determina la fuoriuscita dell’essenza goccia dopo goccia. Con questo processo, estraiamo così le acque mirabilis e gli oli essenzali che vengono poi utilizzati e nebulizzati nelle creazioni della cucina e del bar»

Un Viaggio Multisensoriale

Attraverso un percorso culinario alto e raffinato, Moon garantisce un’esperienza emozionale agli amanti dell’ottimo cibo e della ricercatezza del sapore.

«Offriamo e proponiamo un percorso di sapori e di sentori – continua Luca – un viaggio sensoriale che coinvolge più percezioni: il design sofisticato e ricercato dei nostri ambienti, le luci soffuse e l’allestimento lunare si intrecciano con l’esperienza olfattiva, esaltando i sapori e i palati raffinati dei nostri ospiti. Rivisitiamo la tradizione con ingredienti di prima qualità»

Herbal Mixology Bar

Non solo ristorazione al Moon, ma anche l’offerta di un’esperienza di beverage unica in città.

«I popoli antichi credevano che la vita delle piante fosse in stretta relazione con il cosmo, il Sole e la Luna, e gli altri pianeti allora conosciuti. Fin dall’antichità ad ogni pianta è assegnato uno o più pianeti guida, da cui si crea la forma della pianta, la sua crescita e il suo ciclo vitale. I nostri cocktail racchiudono la sinergia tra piante e pianeti, andando a creare drink in cui i diversi ingredienti home made si miscelano tra loro per regalarvi un gusto e un’esperienza unici»

A tal proposito, Moon offre una Drink Experience in cui il cliente diventa il protagonista assoluto: «Scegli un drink secco. Questo ti verrà servito in pre batch insieme a due coppette. Inoltre, ti verrà portato un set di acque mirabilis, essenze, tinture, spezie e fiori di agrumi che ti permetteranno di creare il tuo cocktail perfetto. Potrai tu stesso in base al tuo gusto aromatizzare il tuo cocktail!».

Moon si conferma dunque un’eccellenza nel panorama della ristorazione e del beverage catanese, merito della visione di Luca Cristofaro e di uno staff attento e organizzato che con professionalità regala ai clienti un viaggio ricco di esperienze ed emozioni.

