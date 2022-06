«Siamo cresciuti scommettendo sulla sicurezza»

Co.Ve.I. srl, azienda dalla trentennale esperienza del settore dei trasporti, rappresenta oggi un punto di riferimento per tutta la Sicilia nella vendita e assistenza dei veicoli industriali Volvo, e non solo. Nel 2001, la sua costante crescita ha portato ad affiancare alla storica sede di Misterbianco che ospita la direzione generale, gli uffici commerciali ed amministrativi, la prima filiale Co.Ve.I. ubicata nella zona industriale di Giammoro, nei pressi dell’uscita autostradale di Milazzo in provincia di Messina.

Successivamente, nel 2003, è nata la filiale di Ragusa, dotata di uffici commerciali, officina e magazzino ricambi. Nel 2015, la presenza Co.Ve.I. si è affermata anche nella Sicilia occidentale con la filiale di Termini Imerese, garantendo così la vendita, l’assistenza dei veicoli industriali Volvo ma anche dei veicoli commerciali ed i pick-up Isuzu in tutta l’isola. «Nel 2020 - commenta Antonino Spalletta, presidente del CdA - Co.Ve.I. ha attuato un piano di investimenti anche nel settore automotive, che porta al ritorno del marchio Volvo a Catania e provincia dopo tre anni di assenza. Con l’apertura, avvenuta l’8 febbraio del 2021, la nuova concessionaria Co.Ve.I. Volvo Cars di Misterbianco si è affermata come unica presenza Volvo per Catania e provincia e per la Sicilia centro-sud orientale».

«Nonostante gli ultimi anni siano stati caratterizzati da una congiuntura epocale ed inedita a livello mondiale per tutto il settore dei trasporti e non solo - prosegue Spalletta - Co.Ve.I. con grande coraggio ha continuato a guardare il futuro con speranza e ottimismo, raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati e portando avanti nuovi investimenti volti alla copertura del territorio e a nuovi business, effettuando nuove assunzioni e continuando ad investire sulle risorse umane vera linfa vitale dell’azienda. I risultati raggiunti sono stati il frutto anche della fiducia e del sostegno della clientela Co.Ve.I. che da anni condivide i valori per i quali Volvo si è da sempre contraddistinta e da sempre è stata all’avanguardia in materia di sicurezza, sostenibilità, riduzione dell’impatto ambientale e centralità della persona. Valori che Co.Ve.I. condivide da anni in maniera totalizzante, a partire dalla costruzione di tutte le sue sedi, seguendo i più rigidi parametri di sicurezza e rispetto dell’ambiente. La sicurezza rappresenta infatti il dna stesso di Volvo, una caratteristica che sin dal 1927, suo anno di nascita, ha distinto il marchio; è una vocazione innata che ha portato a stabilire sempre nuovi primati nell’innovazione tecnologica volta alla protezione delle persone conducendo la sicurezza verso nuovi confini: dai dispositivi di protezione, ai sistemi di sicurezza preventiva, fino alla guida assistita».

www.covei.it

