WeWorkEur, obiettivo riqualificare e formare i lavoratori tenendo il passo con l'innovazione

Tenere il passo con l’innovazione nel mondo del lavoro, riqualificare e formare in maniera sempre più professionale i lavoratori. Questo l’obiettivo dell’Accademia WeWorkEur, la nuova WeAcademy, area dell’Agenzia per il Lavoro WeWorkEur, pronta a lanciare corsi di formazione professionale che riguarderanno il settore impiantistica industriale, settore in cui opera prevalentemente, appunto da Agenzia per il lavoro, includendo le altre aree di competenza quali sanità e farmaceutica.

Una spinta in più per un mondo del lavoro, per valorizzare il concetto di risorse umane e di conoscenze, pratiche e tecniche. Un’idea imprenditoriale legata allo sviluppo e al futuro del mondo del lavoro, specialmente che vedrà protagonista la Sicilia, volendo essere sempre più in linea con le esigenze delle aziende, in modo da poter essere realmente di supporto a queste e dare l’opportunità ai lavoratori di poter accrescere le proprie conoscenze e le proprie abilità.

«Siamo pronti a guardare con lungimiranza il futuro del mondo del lavoro, scommettendo su questo strumento, la WeAcademy, - spiega il Dott. Gianluca Valeriano, Direttore dell’Accademia WeWorkEur - la quale nasce per dare una risposta concreta al territorio siracusano e non solo, l’obiettivo è formare personale ex-novo da immettere nel mondo del lavoro, ma soprattutto riqualificare personale nel settore industriale e civile, in modo da renderlo specializzato e più competitivo nel mondo del lavoro stesso».

I primi corsi, che partiranno a inizio 2023, riguarderanno la riqualificazione di figure come carpentieri e montatori meccanici, al fine del loro accrescimento delle competenze professionali, considerando anche che l’Agenzia è partner di società leader nel settore dell’impiantistica industriale.

«WeWorkEur - prosegue - essendo in primis un’Agenzia per il Lavoro, ha dunque il termometro del mondo del lavoro: abbiamo notato come negli ultimi anni alcune figure specializzate sono sempre più richieste, ma oltre essere in forte carenza sul territorio nazionale, non sono tutte allineate alle esigenze reali del mondo del lavoro e per questo vogliamo proporre un piano concreto con la puntuale organizzazione di corsi specifici, volendo altresì differenziare alcuni nostri corsi di riqualificazione con l’introduzione della parte pratica, oltre la teorica, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati».

