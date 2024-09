Cannizzaro, intelligenza artificiale a servizio degli utenti

Dossier Medicina

Dall’1 ottobre online un “chatbot” capace di rispondere alle domande più frequenti in materia di accesso ai servizi

Il percorso di aggiornamento dei servizi offerti dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro nell’ambito dei rapporti con l’utenza compie un altro passo in avanti e si dota di uno strumento estremamente innovativo: un “chatbot” informativo alimentato da Intelligenza Artificiale, tra le prime esperienze del genere in Italia in ambito sanitario.

Si tratta di un programma capace di simulare una conversazione con linguaggio “naturale” e quindi di rispondere alle domande poste dagli utenti offrendo informazioni puntuali. Sarà online sull’home page del sito aziendale www.aocannizzaro.it da martedì prossimo, 1 ottobre. Dalla stessa data sarà a regime il nuovo contact center del CUP, con operatori dedicati, orario di esercizio dalle 8.30 alle 18.30 e servizi più avanzati. Contestualmente, cesserà il funzionamento dell’email ufficioticket@aoec.it, aperta in periodo di emergenza Covid per consentire di trasmettere le impegnative utili alla prenotazione di prestazioni.

L’applicativo con Intelligenza Artificiale è parte di un insieme di servizi evoluti acquisiti dall’Azienda tramite convenzione Consip (Centrali Telefoniche 9), in cui rientra sia l’efficientamento del CUP, mediante il potenziamento delle linee telefoniche e l’aggiornamento tecnologico, e sia un ulteriore innovativo strumento che riguarda la comunicazione tra il Pronto Soccorso e il care giver del paziente in cura, che partirà più avanti. La Direzione ha inoltre riorganizzato e riconfigurato le agende delle prestazioni ambulatoriali anche alla luce dello strumento del sovracup regionale, sempre più utilizzato dall’utenza, raggiungibile all’indirizzo internet sovracup.regione.sicilia.it o tramite app per dispositivi mobili

L’introduzione di servizi innovativi e le attività di aggiornamento rientrano in un percorso di revisione dei canali di prenotazione di visite e prestazioni ambulatoriali e di riorganizzazione dei relativi uffici, sia di front e sia di back office, anche in chiave di efficienza e di ottimizzazione della spesa. Obiettivi, questi, in uno con la riduzione dei tempi d’attesa anche delle prestazioni ambulatoriali, perseguiti primariamente dalla rinnovata governance aziendale: il dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Generale, la dott.ssa Monica Castro, Direttore Amministrativo, la dott.ssa Diana Cinà, Direttore Sanitario.

Il chatbot, in particolare, è istruito per dare risposte ai quesiti più frequenti in materia di accesso ai servizi: dalle modalità di prenotazione agli orari di apertura degli sportelli, dalle prestazioni erogate al rilascio di documentazione sanitaria, dall’ubicazione dei reparti fino alle informazioni di servizio sui mezzi per raggiungere l’Ospedale. L’avvio della conversazione è preceduto dall’accettazione delle modalità di protezione dati, nonché dall’avvertenza che lo strumento non fornisce risposte su sintomi, malattie o terapie, per cui è necessario rivolgersi al medico. A quel punto, l’utente potrà formulare il quesito e attendere la risposta.