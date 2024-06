Clinica Oculistica Vampolieri: eccellenza nella chirurgia dell’occhio dal 1979

Dossier Medicina

Innovazione e qualità per la cura della vista

La Clinica Oculistica Vampolieri è stata fondata nel 1979 dal luminare della medicina oculistica Francesco Zagari, che allora pose le basi per creare quello che oggi è un punto di riferimento nel sud Italia e non solo per la medicina e la chirurgia dell’occhio.

Il testimone è passato ai figli Marco e Silvio Zagari che, a partire dal 2010, hanno concentrato tutta l’attività per cercare, studiare e offrire le più moderne tecniche volte a risolvere i problemi legati alla vista. Nella Clinica Oculistica Vampolieri sono presenti le attrezzature e i laser di ultima generazione con cui si possono eseguire interventi speciali per eliminare definitivamente gli occhiali.

I campi di attività riguardano: la chirurgia del cristallino, della retina e della cornea (compresi i trapianti), il trattamento del glaucoma e la chirurgia refrattiva.

L’utenza, per lo più, ricerca la chirurgia refrattiva nella speranza di potersi liberare degli occhiali, ma come spiega Marco Zagari: «La chirurgia refrattiva deve mirare soprattutto a migliorare la qualità della vita. Ogni paziente viene valutato attentamente per determinare la tecnica chirurgica più adatta alle sue esigenze specifiche; in clinica dialoghiamo a fondo con il paziente per studiare le abitudini e quindi le sue esigenze. La seconda fase in via preliminare è studiare l’anatomia dell’occhio e l’anamnesi specifica».

Prima di qualsiasi intervento, i pazienti vengono sottoposti a una serie di esami diagnostici per valutare la salute generale dell’occhio e la stabilità del difetto visivo.

«La condizione migliore è operare su un occhio sano», sottolinea Zagari. «Le patologie concomitanti, come il diabete – aggiunge – devono essere gestite con attenzione per evitare complicazioni post-operatorie».

La chirurgia refrattiva si compone di 4 tipi diversi di interventi: la procedura FemtoLasik, la cheratectomia fotorefrattiva (PRK), la cheratectomia fotorefrattiva transepiteliale (Trans-PRK), e ove il paziente non risulti candidabile per la tecnica laser nulla è perduto, gli verrà proposta la tecnica chirurgica per l’inserimento della protesi denominata IOL Fachica. La scelta di una tecnica a favore di un’altra – o la combinazione di esse – avviene dopo aver fatto un calcolo specifico che tiene conto dell’anatomia dell’occhio e dell’anamnesi.

FemtoLasik

La FemtoLasik è una delle tecniche più avanzate disponibili per la chirurgia refrattiva e utilizza due tipi di laser per correggere i difetti visivi con grande precisione. I vantaggi della procedura includono un recupero visivo estremamente rapido.

«Già dal giorno dopo l’intervento, i pazienti possono sperimentare un recupero del 90% della vista», sottolinea Zagari. Questo significa che i pazienti possono tornare alle loro attività quotidiane quasi immediatamente, con una visione notevolmente migliorata.

PRK (Photo Refractive Keratectomy)

La PRK (e Trans- PRK) è un’altra tecnica molto diffusa per la correzione dei difetti visivi. «E’ una tecnica tradizionale che, sebbene richieda un tempo di recupero più lungo rispetto a FemtoLasik, è ancora molto apprezzata per la sua efficacia e sicurezza», afferma Zagari. Dopo l’intervento, l’epitelio corneale ricresce naturalmente, un processo che può richiedere alcune settimane. Durante questo periodo, i pazienti possono sperimentare variazioni nella qualità della visione, che si stabilizzerà nel tempo.

«La PRK è particolarmente indicata per pazienti con cornee sottili», aggiunge Zagari.

Chirurgia impianto lenti Intraoculari Fachiche (ICL)

Per i pazienti con difetti visivi molto elevati, come miopie superiori a -8 diottrie o altre condizioni complesse, la chirurgia di impianto di lenti intraoculari fachiche (ICL) rappresenta una soluzione efficace. Questa tecnica prevede l’inserimento di una lente artificiale all’interno dell’occhio, davanti al cristallino naturale del paziente.

«L’impianto di lenti ICL è una procedura ideale per correggere difetti di vista molto gravi, che non possono essere trattati efficacemente con la FemtoLasik o la PRK», spiega Zagari.