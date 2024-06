L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania: eccellenza nella ricostruzione mammaria autologa

Dossier Medicina

Innovazione e competenza: il centro di riferimento nazionale per il Lembo Diep

L’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania si è ormai affermata a livello nazionale come centro di eccellenza nella ricostruzione mammaria autologa post-oncologica con lembo Diep. Questo sofisticato intervento consiste nel prelievo di una porzione di cute e tessuto adiposo dall’addome della paziente sottoposta a mastectomia, al fine di ricostruire la mammella mancante. Si tratta di un trapianto microchirurgico autologo, che offre risultati estetici paragonabili a un’addominoplastica, con il vantaggio di utilizzare tessuto proprio della paziente per ricostruire la mammella che sarà più naturale e che si adatterà meglio ai cambiamenti del tempo rispetto alla protesi.

L’implementazione della ricostruzione autologa con il Diep al Cannizzaro è stata possibile grazie alla proficua collaborazione tra le Unità Operative Complesse di Centro Grandi Ustioni e Chirurgia Plastica Oncologica e di Senologia, guidate rispettivamente dal dottor Rosario Ranno e dalla dottoressa Francesca Catalano. Fondamentale, per lo sviluppo della metodica, è stato l’investimento voluto dal direttore generale, dott. Salvatore Giuffrida, con la dotazione di un microscopio avanzato per la microchirurgia ricostruttiva.

L’Ospedale Cannizzaro è così diventato punto di riferimento nazionale per la chirurgia ricostruttiva autologa mammaria, richiamando pazienti anche da altre regioni d’Italia. Lo testimoniano i numeri: dai 25 interventi del 2021, si è passati ai circa 40 di due anni fa che sono stati già superati a metà del 2024: con 42 interventi Diep eseguiti nei primi sei mesi di quest’anno; la previsione è di raggiungere gli 80 interventi nell’anno in corso, raddoppiando i numeri del 2022 e ponendosi come leader nazionale per tale intervento.

A questi risultati contribuisce in misura determinante l’elevata competenza dei professionisti coinvolti: il team multidisciplinare include microchirurghi con formazione specifica, infermiere specializzate nella strumentazione microchirurgica, personale dedicato al monitoraggio post-operatorio e anestesisti esperti nella gestione del dolore post-operatorio. Questo approccio integrato consente una mobilizzazione precoce delle pazienti e una dimissione tra le 72 e le 96 ore dall’intervento.

«La ricostruzione autologa è fondamentale nel panorama ricostruttivo della mammella: la qualità della vita delle pazienti ricostruite con tessuto autologo è superiore rispetto a quelle ricostruite con materiale protesico, in quanto il tessuto adiposo trapiantato dall’addome si comporta in maniera simile alla mammella rimossa, garantendo naturalezza e simmetria», spiega il professore Giuseppe Lombardo, chirurgo plastico originario di Catania e formatosi a Roma, esperto di ricostruzione mammaria con oltre 15 anni di esperienza. Professore associato all’Università Kore di Enna, Lombardo ha perfezionato le sue competenze presso il centro di riferimento mondiale di Brno, portando al Cannizzaro un know-how prezioso: «Nonostante i numerosi vantaggi – aggiunge – la ricostruzione autologa è ancora poco conosciuta in Italia e disponibile solo in pochi centri specializzati. In alcuni casi, come per le pazienti sottoposte a radioterapia, non ci sono alternative valide. Al Cannizzaro, il progetto è stato sostenuto completamente dall’Azienda, che ha creato le condizioni ideali per l’attività chirurgica».

La ricostruzione mammaria autologa è offerta a tutte le donne mastectomizzate. Al Cannizzaro è possibile effettuare la ricostruzione contemporaneamente alla mastectomia o, per le pazienti esterne già ricostruite con protesi o espansore, convertire la propria ricostruzione in autologa. Per accedere al servizio, bisogna prenotare una visita specialistica presso l’Ambulatorio Centro Ustioni – Chirurgia Plastica Oncologica.

Ha tagliato da poco il traguardo del primo anno di attività il rinnovato Ambulatorio di Terapia del Dolore dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, afferente all’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dott. Savino Borraccino.

Dal 2023, l’Ambulatorio offre le sue prestazioni volte al trattamento del dolore acuto e cronico e consulenza antalgica al piano -1 dell’edificio S, sede che la Direzione aziendale ha individuato e allestito per dare la possibilità agli utenti di fruire di un servizio fondamentale per migliorare la qualità della vita e le capacità funzionali di pazienti affetti da condizioni dolorose diffuse, che richiedono approcci terapeutici, farmacologici e non, estremamente specializzati.

L’Ambulatorio di Terapia del Dolore dell’Ospedale Cannizzaro è composto da un’équipe medico-infermieristica che ha maturato lunga esperienza in Anestesia e Rianimazione, grazie alla quale ha acquisito capacità e destrezza specifiche. Il personale dedicato tratta tutte le patologie dolorose che vanno dai dolori articolari alle lombalgie, dall’emicrania cronica all’osteoartrite, dalla fibromialgia al dolore muscolo-scheletrico, neuropatico, pelvico etc. Le varie patologie vengono gestite ambulatorialmente e in regime di ricovero (Day Hospital, Day Service, Day Surgery), secondo il trattamento terapeutico applicato che contempla varie tecniche: neuromodulazione, blocchi anestetici, peridurali antalgiche, device, radiofrequenza etc.

«Il dolore è a tutti gli effetti una condizione patologica che può diventare invalidante, con un impatto significativo sulla salute complessiva della persona ma con ricadute pesanti anche in ambito sociale in quanto in molti casi impedisce al soggetto di svolgere le sue attività quotidiane portando a perdere giornate lavorative. Nel nostro ambulatorio – spiega la responsabile dott.ssa Cristiana Quattrone, anestesista rianimatore – ci occupiamo del dolore acuto e cronico in ogni sua forma, mediante l’intervento di personale specializzato, con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti. Grazie alla disponibilità della Direzione aziendale, operiamo in locali rinnovati che ci permettono di eseguire i trattamenti in un contesto adeguato, e per questo ringraziamo il dott. Salvatore Giuffrida direttore generale».

In un anno, la Terapia del Dolore ha eseguito quasi 8mila prestazioni ambulatoriali, cui si aggiungono quelle svolte in regime di ricovero. In un’ottica di integrazione ospedale-territorio, l’auspicata attivazione della COT (Centrale Operativa Territoriale) permetterà la presa in carico del paziente in raccordo tra i servizi e i professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali.