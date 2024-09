L’Urp allarga l’orario di ricevimentosi valorizza il canale “PagoPA”

Dossier Medicina

Ottimizzazione delle risorse

Nell’ambito della riorganizzazione degli uffici dei rapporti con l’utenza, cambiano anche alcuni orari di apertura degli sportelli al pubblico.

Dal mese di ottobre, l’URP allarga l’orario di ricevimento, estendendo quello della mattina fino alle 13 e prevedendo anche l’apertura pomeridiana lunedì e mercoledì con orario 14.30-17.00.

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, l’Azienda intende inoltre valorizzare la possibilità di effettuare i pagamenti di ticket e intramoenia con carta di credito o bancomat attraverso i quattro totem dislocati al piano terra degli edifici F2 (accanto agli sportelli utenza), F3 (presso l’accettazione laboratorio analisi), Q (di fronte Diabetologia), E (ingresso Ginecologia). Per pagare, è sufficiente inserire la tessera sanitaria o l’avviso di pagamento PagoPA. In questi primi mesi di esercizio, i totem si sono dimostrati efficienti consentendo all’utente di pagare anche al di fuori dell’orario di apertura degli sportelli.

Alla luce di tale possibilità, nonché della disponibilità dei molteplici canali cui è possibile ricorrere per il pagamento tramite PagoPA (ricevitorie, tabaccai, uffici postali, banche e altri esercizi convenzionati, anche in contanti; tramite app IO o sito PagoPA), a partire dal prossimo mese di ottobre le casse presidiate da personale aziendale non osserveranno il turno pomeridiano del venerdì, dedicato pressoché esclusivamente al pagamento di visite intramoenia: in tal senso l’Azienda ha sensibilizzato i sanitari a valorizzare proprio il canale PagoPA, emettendo il relativo avviso di pagamento.