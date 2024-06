Nasce il nuovo ambulatorio alla Casa di Cura Musumeci Gecas

Dossier Medicina

Innovazione e professionalità per il recupero funzionale a Gravina di Catania

Dall’esperienza e dalla capacità di innovazione della casa di cura Musumeci Gecas, ospedale privato medico-chirurgico punto di rifermento dell’area pedemontana, è nato il nuovo ambulatorio convenzionato di riabilitazione e fisiochinesiterapia.

Il nuovo centro, situato presso i locali della casa di cura Musumeci Gecas a Gravina di Catania, offre oltre alle classiche prestazioni fisioterapiche e riabilitative, servizi specialistici dedicati alle varie tipologie di riabilitazione: tecarterapia, laser terapia, frems, ginnastica dolce e posturale, rieducazione funzionale pre e post chirurgica, magneto terapia, massoterapia, valutazione del cammino e visita fisiatrica.

Presso l’ambulatorio – afferma la fisiatra dott.ssa Lucia Laura Coco- con l’obiettivo di accompagnare i nostri pazienti nel percorso di recupero funzionale, opera personale con una lunga esperienza nel settore con il supporto di attrezzature di ultima generazione.

L’analisi del cammino viene eseguita con l’utilizzo di una strumentazione di ultima generazione, che sfrutta ambienti virtuali per la simulazione del cammino, il Walker View. Attraverso questo strumento, che permette di analizzare il movimento di tutti i segmenti corporei e immergere il paziente in ambienti virtuali, il fisioterapista è in grado di elaborare in tempo reale utili feedback di controllo sia di tipo posturale che di simmetria degli appoggi.

Il Walker View è un laboratorio di analisi del cammino e della corsa, ed un utilissimo strumento di valutazione nei pazienti in fase di accrescimento e strumento di diagnosi funzionale nel caso dei pazienti ortopedici; quindi, sia nel preoperatorio che nel post-operatorio, nonché nei pazienti neurologici. Attraverso il Walker View si individuano con precisione le eventuali problematiche che riguardano l’apparato locomotore così da trattare in modo specifico i segmenti corporei che in quel momento risultano essere in sofferenza, scegliendo il programma fisioterapico più adeguato alla condizione del paziente.

Per chi soffre di disturbi ortopedici e in tutte le patologie tendinee e muscolari quali le epicondiliti, tenosinovite, entesiti achillee, potrà raggiungere una notevole riduzione del dolore attraverso l’utilizzo del LaseriX, che a differenza del laser tradizione e del laser Yag, consente la rapida emissione di grandi quantità di energia, che arrivano in profondità fino al periosteo, permettendo una più rapida risoluzione delle patologie infiammatorie con riduzione del dolore e del gonfiore, stimolando la riparazione dei tessuti danneggiati. Viene usato nella pratica ortopedica come antiedemigeno, antalgico, antiflogistico e biostimolante.

L’elettrostimolazione FREMS garantisce un’azione analgesica ed anestetica di qualità e duratura nel tempo. Il trattamento è totalmente indolore, ed è molto utile nel dolore neuropatico ovvero in quelle problematiche che partendo dalle vertebre si diffondono a livello periferico come ad esempio lombosciatalgie, cervicobrachialgie, tunnel carpale. Se si è affetti da neuropatia diabetica o in caso di ulcere trofiche il trattamento FREMS trova la sua naturale applicazione. La FREMS si differenzia da tutte le altre elettroterapie in quanto durante il trattamento, che dura circa 25 minuti, tutti i parametri di stimolazione cambiano automaticamente, impedendo così il fenomeno dell’adattamento cellulare e ottenendo migliori risultati duraturi nel tempo.

Se si è stati immobilizzati a causa di una frattura o distorsione degli arti inferiori, lo strumento da utilizzare è il Bobo PRO: una rivoluzionaria tavola propriocettiva con sensore inerziale, che trasforma i tradizionali dispositivi di bilanciamento in piattaforme di allenamento interattive digitalizzando tutti i tipi di esercizi e strumenti terapeutici ed aumentando notevolmente il coinvolgimento dei pazienti.

Il Bobo-Pro collegato ad un sistema video, immette il paziente in una realtà virtuale consentendogli il recupero di quegli automatismi che ci permettono di avere risposte di equilibrio adeguate in condizioni di instabilità e che sono compromessi dopo una immobilizzazione conseguente a fratture o distorsioni a carico degli arti inferiori. Il Bobo PRO trova particolare impiego nella riabilitazione di piede, caviglia, ginocchio, anca e bacino con tutte le patologie ad esse correlate (distorsione caviglia, distorsione ginocchio, mobilizzazione anca e bacino, esercizi colonna vertebrale, lombare, dorsale e cervicale).