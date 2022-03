Cromoterapia a tavola: il colore degli alimenti aiuta l'umore nutrirsi con gusto e allegria e ricaricarsi di energia positiva

Secondo la Società Italiana di Psichiatria (Sip), il mix di guerra e pandemia rende le persone più instabili, insicure e impotenti.

Un aiuto può arrivare dai colori e dall’alimentazione con la cromoterapia. Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, con l’aiuto di Gaia Vicenzi, psicologa e psicoterapeuta, che tiene seminari sul valore del colore, lancia la guida sulla cromoterapia a tavola.

La scienza parla chiaro: i colori sono indispensabili per ritrovare l'armonia e l'equilibrio psicofisico. Proprio per questo, la cromoterapia è praticata anche a tavola. I colori dei cibi ci forniscono informazioni sulla loro qualità e freschezza, influenzando le nostre scelte alimentari, facendoci preferire il colore più affine al nostro stato d’animo. I colori sono costituiti da onde elettromagnetiche con una loro frequenza specifica all’interno dello spettro della luce bianca. Queste frequenze ci inviano messaggi che sollecitano risposte, sottoforma di energia, attraverso la vista, la pelle e la calotta cranica. Secondo alcune teorie, poi, i colori dilatano o restringono i vasi sanguigni, aumentano la produzione di globuli rossi, bianchi ed enzimi, rinforzano il sistema immunitario e i tessuti e favoriscono l’ossigenazione del sangue.

«Per affrontare la stanchezza emotiva - Spiega Gaia Vicenzi - è importante prendersi cura di se stessi e se il benessere passa anche per il cibo, il cibo si declina in colori differenti. A ogni alimento il proprio colore, a ogni colore la propria forza. I colori agiscono sul nostro stato d’animo, influenzando le nostre emozioni».

Tra mille e più sfumature, è possibile classificare tutti i colori in 5 classi: arancione, rosso, verde, blu, e bianco. Ad ogni classe, appartengono innumerevoli alimenti e altrettante emozioni.

Cerchiamo, quindi, di comporre un carrello della spesa suddiviso per colore.

Arancione e giallo

L’arancione induce serenità, allegria e ottimismo, stimola l’appetito e la sinergia fisica e mentale. Il giallo, colore caldo che sprigiona un’intensa forza vitale, migliora la percezione di benessere e di speranza, aumenta la capacità di concentrazione. Una nota di giallo o arancione ogni giorno, non guasta mai. Gli alimenti che rientrano in questa categoria, quali albicocche, meloni, agrumi, zucca, pesche, carote e ananas, aiuteranno a migliorare la capacità di ascolto interiore e a saper dare retta al proprio corpo e alle emozioni.

Rosso

Il rosso è un colore caldo, rivitalizzante. Comunica forza e sicurezza, con effetti positivi contro malinconia, depressione e insicurezza. Pomodori, fragole, ravanelli, barbabietole rosse, uva rossa, crescione, melograno, ciliegie, peperoncino e bresaola. Il salume light tipico contiene triptofano, che agisce come neurotrasmettitore, controlla l'umore a livello cerebrale e provoca il restringimento dei vasi sanguigni.

Verde

Il verde è un colore freddo, crea armonia e calma. Se si è stanchi e stressati è quello che ci vuole per ritrovare il proprio baricentro. È il colore della natura, del relax. A livello fisico disintossica e decongestiona l'organismo, è molto utile in caso di mal di testa, nevralgie e febbre. Via libera a frutta, verdura e ortaggi: avocado, cetrioli, lattuga, rucola, olive, spinaci, asparagi, fagiolini, lime, piselli, kiwi, broccoli, prezzemolo, basilico e mele verdi saranno grandi alleati.

Blu

Il blu è capace di stimolare la distensione. Le parole chiave sono sensibilità, calma e serenità. Aiuta in caso di stress, insonnia, nervosismo. Ha un forte potere purificante, meditativo e di riflessione profonda. Mentre il viola è simbolo di intelligenza, conoscenza, santità e devozione religiosa. Gli alimenti di questa categoria: melanzane, fichi, frutti di bosco, prugne, radicchio e uva nera.

Bianco

Il bianco è simbolo di purezza. Latte, yogurt, banane, mele e pere bianche, aglio, ceci, cipolle bionde, cavolfiore, finocchi, funghi, indivia e porri hanno potere rivitalizzante, rigenerano l’organismo e schiariscono la mente.



