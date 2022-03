Vaccino anti Covid-19 per donne in gravidanza e in allattamento

Dal 21 marzo la vaccinazione anti Covid-19 per le donne in gravidanza e in allattamento, per tutta la provincia di Catania, viene effettuata esclusivamente nel centro vaccinale del presidio ospedaliero Garibaldi di Nesima, ogni lunedì dalle 9 alle 11, sotto l’egida del dipartimento Materno Infantile diretto dal prof. Giuseppe Ettore. La vaccinazione è consigliata alle donne che si trovano al II e al III trimestre di gravidanza, nonché in allattamento, quale strumento di protezione della donna e del feto, anche attraverso il passaggio di anticorpi tramite placenta e latte materno. Per poter accedere al servizio occorre prenotarsi scrivendo alla mail vaccinazione@ao-garibaldi.ct.it. La vaccinazione viene eseguita con vaccini a mRNA, come da protocollo Pfizer.

