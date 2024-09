Ortopedia dell’Arnas Garibaldi, dall’emergenza alla multidisciplinarietà

Dossier Medicina

Punto di riferimento di specialità come interventi protesici all’anca, al ginocchio, alla spalla nonché la chirurgia della mano

Un settore di grande importanza per i servizi offerti dall’Arnas Garibaldi di Catania al cittadino è certamente quello dell’ortopedia, specialità dalle molteplici implicazioni dagli svariati percorsi di cura e di assistenza, decisamente a metà strada tra l’urgenza e l’elezione, peraltro legata a un contesto che nella sanità siciliana, soprattutto quella etnea, vanta una solida tradizione culturale.

Non poche, infatti, sono le eccellenze che nel corso degli anni hanno messo la propria professionalità a disposizione dell’azienda di Piazza Santa Maria di Gesù, apportando puntualmente un contributo a quella che oggi si presenta come una struttura all’avanguardia e completa.

“All’interno dei nostri ospedali – dice il dott. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – l’organizzazione dell’ortopedia e della traumatologia ha una concezione logico-sistematica, in grado di rispondere con efficacia alle esigenze dell’emergenza nei pronto soccorso aziendali, ordinario e pediatrico, nonché a quelle delicate legate alle attività programmabili”.

All’interno del presidio ospedaliero Garibaldi-Centro, l’Unità operativa complessa di Ortopedia, diretta dal dott. Egidio Avarotti, conduce un’attività particolarmente attiva sia sotto l’aspetto ambulatoriale che per quanto concerne la degenza, ordinaria e day surgery, proponendosi come riferimento di talune specialità di rilievo, quale ad esempio la chirurgia protesica all’anca, al ginocchio e alla spalla, dove le innovazioni tecniche mininvasive, apportate negli ultimi anni, hanno contribuito a far crescere notevolmente la qualità degli interventi. Importanti risultati giungono, inoltre, per la cosiddetta chirurgia della mano, attraverso un itinerario che ricorre sempre più spesso ai vantaggi dell’endoscopia.

“Per la nostra struttura – afferma il dott. Avarotti – la soddisfazione più grande risiede nella crescente attrattività del reparto nei confronti dei pazienti, le cui risposte di salute hanno raggiunto livelli più che ottimali. Ma quello che ci sorprende è in particolare la grande richiesta di tanti giovani medici, i quali vogliono venire da noi a svolgere la propria attività”.

A tutto questo va ricordato anche che i sistemi e le tecniche di recente introduzione, adottati dalla struttura hanno permesso alla di migliorare l’accuratezza e la sicurezza durante l’intervento, con diversi vantaggi per il paziente.

Parallelamente ai percorsi ordinari, all’interno dello stesso Garibaldi-Centro, sussiste inoltre l’Unità operativa di Traumatologia, la cui Responsabilità è affidata al dott. Giuseppe Cuscani. Si tratta di una struttura facente parte del Dipartimento delle Emergenze, diretto dal dott. Giovanni Ciampi, il cui ruolo appare fondamentale per una gestione complessiva degli eventi in urgenza che coinvolgono l’apparato muscolo-scheletrico, con particolare attenzione a quelli traumatici che richiedono interventi tempestivi per evitare complicanze a lungo termine e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

“Lavorare in un contesto di emergenza – spiega il dott. Cuscani – pone diverse sfide per gli ortopedici traumatologi. La gestione dei casi più complessi richiede una decisione rapida, spesso in condizioni di stress elevato. È fondamentale mantenere la lucidità e agire con prontezza per stabilizzare il paziente, soprattutto in presenza di traumi multipli o di condizioni di instabilità vitale”.

Molto confortanti sono anche i risultati ottenuti nel trattamento delle fratture del femore nei soggetti over 65, la cui performance è di circa del 90% di casi affrontati nelle 48 ore previste dalla legge.

Diversi invece gli obiettivi dell’Unità operativa di Ortopedia ad indirizzo Oncologico e Pediatrico del Presidio Ospedaliero Garibaldi-Nesima, la cui responsabilità è affidata al dott. Alessandro Famoso e che concentra la propria azione all’interno del Dipartimento delle Chirurgie, diretto dal dott. Luigi Piazza, in un contesto multispecialistico e di alta specializzazione, innescando collaborazioni finanche con il Dipartimento Materno-Infantile, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, e con il Dipartimento Oncologico del dott. Roberto Bordonaro. L’ortopedia rivolta ai bambini, peraltro, assume un ruolo rilevante soprattutto grazie alla presenza nel presidio del Pronto Soccorso pediatrico.

In questo contesto, particolare attenzione è riservata alla diagnosi e alla cura delle patologie neonatali, quali ad esempio il piede torto congenito, la displasia congenita dell’anca, il ginocchio recurvato congenito, il pollice flesso congenito, nonché ad altre patologie dell’infanzia e dell’adolescenza.

“La nostra struttura – sintetizza il dott. Famoso – è ormai diventata un vero e proprio punto di riferimento anche per pazienti che vengono da altre parti della Sicilia e, addirittura, da Malta, i quali ci raggiungono per curare lesioni di carattere neonatale o pediatrico non facili da affrontare. Non pochi sono, inoltre, coloro che si affidano a noi per far fronte a lesioni neoplastiche primitive dell’osso o, addirittura, conseguenza di tumori stanziati in altre sedi”.

Alla luce della sua articolata organizzazione, dunque, l’Ortopedia dell’Arnas Garibaldi presenta in misura al quanto marcata i caratteri tipici della multidisciplinarietà, della trasversalità e della multiprofessionalità, specifici concetti che negli ultimi anni hanno cambiato radicalmente il modo di fare sanità, stravolgendo alla radice l’approccio al singolo paziente, il quale viene finalmente visto nella sua interezza, nonché la visione stessa della malattia.

Giuseppe Giammanco