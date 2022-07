A Catania c'è Carlito's tra nachos, churros e tortillas

Nel cuore di Catania, in via Gisira, 71, esattamente a due passi dal Duomo, un ristorante messicano quest’anno diventerà maggiorenne compiendo 18 anni di attività.

Pubblicità

(video fonte @crislit)

Parliamo del Carlito’s che nel corso degli anni si è trasformato ma conservando sempre degli aspetti intramontabili e inconfondibili, come ad esempio la voglia di fare festa e di condividere nel pieno spirto messicano gli squisiti piatti rappresentati dal motto “pronti a deliziarvi”.

Motivo di orgoglio del Carlito’s sono sicuramente le ricette fedeli alla cultura di Città del Messico, merito di uno studio e di una ricerca costante che rendono i piatti puri e non contaminati da influenze europee.

La cucina messicana si distingue per i suoi cibi ricchi e proteici, per i profumi intensi e i sapori estremamente persistenti e gustosi, spesso ma non sempre piccanti, grazie alle numerose spezie utilizzate nella preparazione di molti piatti. La storia della cucina messicana è talmente variegata e degna di nota da essere stata inserita dall’Unesco nel Patrimonio dell’Umanità.

Quest’anno però il Calito’s ha voluto introdurre una novità che ha già riscosso molto successo: “La Hora Feliz”, l’happy hour messicano.

Anticipando l’orario di apertura alle 18.30, tutti i giorni da inizio giugno è possibile iniziare a fare festa partendo proprio dall’aperitivo che di per sé presenta molti elementi unici.

L’aperitivo non ha un prezzo fisso ma è possibile creare il proprio menu scegliendo i mini piattini pensati per l’occasione insieme ai nostri chef, con prezzi variano da 1€ a 4,50€ a piattino.

Tra i piatti principali e maggiormente noti della cucina messicana ricordiamo:

- Nachos, croccanti totopos ricoperti di formaggio fuso con peperoni e jalapeños

- Papa Y Queso, patata intera farcita di formaggio e bacon, con salsa tampiqeña e salsa piccante

- Taco Maya, tortilla di mais farcita di pollo fritto in pastella, sour cream, cipolla rossa caramellata

- Tostada De La Abuela, tortilla di mais croccante farcita di pomodoro, peperone, cipolla, jolapeños e ricotta salata

- Flautas, tortillas alla piastra farcite con le nostre tinga di carne e tinga di pollo

Ad insaporire moltissime pietanze, oltre ai Jalapeños, vengono usate la salsa guacamole, a base di avocado, lime e sale, che viene solitamente servita come antipasto in accompagnamento ai totopos, oppure il “mole”, un particolare tipo di salsa che ricorda il cioccolato e che si utilizza per condire le pietanze a base di carne.

Tra i dolci da menzionare gli immancabili churros al cioccolato, una delizia che rende felice ogni palato!

A completare l’aperitivo, insieme al nostro bartender @fredlineverygood, abbiamo creato una nuova drink list capace di rendere giustizia al vero spirito de “La Hora Feliz”.

Protagonista indiscusso della lista è sicuramente l’agave, una pianta da cui si ricava la Tequila ed il Mezcal, rigorosamente Made in Mexico.

Basta un sorso per capire perché questa Tequila non è uguale a tutte le altre, con un sapore molto delicato, leggero ed esotico. Il Carlito’s dispone di oltre 60 diverse etichette da scegliere e provare, di varia intensità e da mixare con ciò che si preferisce.

Per chi non annovera la tequila tra i propri cocktail preferiti, le alternative proposte sono pressoché infinite e possono spaziare da altri cocktail a base di rum fino ad arrivare a quelli più classici e nazionali..

Se si vuole passare un’ora immersi in Messico, liberando la voglia di tuffarsi nei mini piattini proposti e sorseggiando deliziosi cocktail, allora non aspettare altro e prenota subito tramite Whatsapp!

INSTAGRAM

FACEBOOK

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA