Il sapore unico della tradizione

La Società Agricola Nebros Zootecnica, situata a Castel di Lucio (ME) nella splendida zona dei monti Nebrodi, è un’azienda all’avanguardia nella produzione di prodotti caseari, formaggi, latticini e salumi tipici dei monti Nebrodi.

Pubblicità

«In questi luoghi suggestivi – spiegano i titolari – ci occupiamo dell’allevamento di numerosi capi di bestiame, liberi di nutrirsi nei nostri pascoli, e della produzione propria di salumi e formaggi. In sede, lavoriamo e trasformiamo latte ovino e bovino in formaggi a pasta dura e molle e gestiamo la stagionatura delle carni, che invece vengono lavorate dai nostri collaboratori, esperti macellai siti in zona. Inoltre, creiamo e commercializziamo una grande varietà di salumi artigianali di suino, come prosciutti e salsicce di maiale nero autoctono, ma anche formaggi tipici siciliani, come la ricotta salata, il canestrato e la celebre provola dei Nebrodi. I nostri prodotti caseari e i prodotti di carne rispettano tutti gli standard di qualità e vengono lavorati con grande accuratezza e precisione, per proporre alla clientela esclusivamente bontà e genuinità. Nelle fasi precedenti, ci prendiamo cura dei nostri animali, garantendo il loro benessere e la loro salute, sia psicologica che fisica»

Territorio e pascoli

I terreni di proprietà della Società Agricola Nebros Zootecnica si trovano tra gli 800 e i 1350 metri sul livello del mare. Si tratta di una zona verde e rigogliosa, dalla ricchissima vegetazione, e di una grande varietà di flora e fauna presente nei suoi boschi. La base aziendale si stanzia su circa 110 ettari di terreno, di cui circa 11 sfruttati a scopo seminativo, come prato autunno-vernino, e in qualità di pascolo diretto per i capi presenti in azienda. In questa zona si pratica, per l’appunto, l’allevamento di bovini e cavalli, e vi si trovano i nostri maiali neri autoctoni (il Nero dei Nebrodi), che vivono allo stato brado.

«Utilizziamo i pascoli permanenti di montagna, che nel periodo tardo primaverile-estivo raggiungono il massimo della rigogliosità, sfruttando la ricchezza di essenze pabulari autoctone, in grado di donare caratteristiche particolari al latte crudo da cui realizziamo i formaggi e i prodotti caseari di produzione propria»

Allevamento e produzione

Oltre alla produzione propria di formaggi, la Società Agricola Nebros Zootecnica vanta una ricca scelta di salumi tipici.

«Il nostro patrimonio zootecnico comprende circa 50 bovini, 160 ovini e 160 suini, tutti appartenenti a razze autoctone in via di estinzione. Il nostro allevamento è da considerarsi quasi completamente estensivo, tranne nei mesi invernali, durante i quali gli animali risiedono in stalla durante la notte, per proteggersi da sbalzi di temperatura e intemperie, ma vengono lasciati liberi di pascolare durante il giorno»

Formaggi e prodotti caseari dei monti Nebrodi

Il Caseificio rappresenta la qualità unita ai sapori genuini e al rispetto della tradizione. Il caseificio produce con macchinari moderni e all’avanguardia formaggi freschi e stagionati. Ogni prodotto rispetta i più elevati standard qualitativi uniti alla ricerca costante di materie prime sane.

L’attività dispone al proprio interno di un punto vendita in grado di offrire prodotti tipici locali e formaggi quali ricotte fresche, pecorino stagionato, caciocavallo fresco, semistagionato e "vecchio", caciotte, primo sale, nero di Sicilia e ricotta zuccherata (ideale per dolci e cannoli siciliani). Il caseificio si rivolge prevalentemente al mercato delle aziende e dei privati e soddisfa le esigenze di aziende, dettaglianti, distributori, grande distribuzione e pubblici esercizi.

La bontà dei salumi di suino nero dei Nebrodi

«Produciamo una grande varietà di salami nostrani, concentrandoci in particolare su quelli di suino nero dei Nebrodi, noti e apprezzati in Sicilia e in tutta Italia. Tutti i salumi e gli insaccati prodotti vengono preparati con tecniche artigianali usando esclusivamente aromi e preparati naturali per fornire al prodotto finito quel gusto e quell’aroma inconfondibile di genuinità e sicilianità.

I prodotti offerti sono esclusivamente di suino nero dei Nebrodi, nel dettaglio; wurstel, mortadella, prosciutto cotto, salsiccia, salame, capocollo, guanciale, pancetta arrotolata, lardo. La produzione avviene presso stabilimenti situati in zona, grazie alla collaborazione di esperti del campo della macellazione e della lavorazione di salumi, il tutto nel pieno rispetto dei dettami del settore biologico»

White Agriturismo

A due passi dal muro della vita, immersa in una natura incontaminata, la nostra struttura è dotata di un moderno agriturismo con tutti i comfort per rendere i soggiorni dei nostri ospiti indimenticabili. Le camere indipendenti e con bagno privato sono state arredate con gusto e raffinatezza per farvi sentire come a casa vostra. Al mattino vi attende una colazione a buffet ricca di prodotti genuini e sempre freschi, punto di forza e qualità della nostra azienda agricola. Non vi resta che contattarci per ulteriori informazioni e per le vostre prenotazioni. Il vostro soggiorno sui monti Nebrodi sarà fantastico e la location renderà indimenticabile la vostra permanenza nella bellissima Sicilia. Vi aspettiamo!

40 € a notte, per persona, con prima colazione inclusa.

Contattaci a societaagricolanebros@gmail.com per maggiori informazioni e per prenotazioni.

Venite a trovarci per scoprire la bontà e la genuinità dei nostri prodotti

Il sito web Allevamento | Castel di Lucio, Messina | Società Agricola Nebros

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA