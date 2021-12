“Pirolandia”, l'emozione non conosce età

Pirolandia Srl di Giuseppe La Rosa, nel Palermitano, è un punto di riferimento per l’arte pirotecnica. E’ l’unica fabbrica produttrice di fuochi artificiali per l’appunto nella provincia di Palermo ad avere uno stabilimento di produzione di circa 40.000 mq.: è lì che nascono prodotti di altissima qualità, esclusivi e originali.

«Era da poco finita la II guerra mondiale – dice Giuseppe La Rosa, attuale responsabile della Pirolandia Srl - quando il nonno aprì un piccolo laboratorio per fabbricare i fuochi d’artificio e da lì cominciò realizzando spettacoli per le feste patronali. Oggi quella ex piccola realtà è conosciuta in Sicilia ma anche in Italia e all’estero».

Con i loro fuochi, prima che scoppiasse la pandemia, ad esempio hanno dato spettacolo in occasione di Santa Rosalia.

«L’emergenza sanitaria – sottolinea La Rosa - ha ridimensionato i festeggiamenti per cui gli spettacoli non hanno avuto la stessa importanza degli anni passati. Da 5 anni circa l’azienda si è specializzata nel wedding acquisendo credibilità con la realizzazione di fuochi sia tradizionali (cioè classici con luci e colori) sia piromusicali. Le nostre coreografie aggiungono emozione al giorno più bello nella vita di una coppia. La scelta di rivolgersi al mondo dei matrimoni si è rivelata vincente perché ci ha permesso di andare avanti nonostante il Covid».

Da una realizzazione prettamente artigianale si è oggi arrivati a performance altamente tecnologiche mediante l’utilizzo di software americani, dove la tradizione dei fuochi d’artificio è molto radicata. La progettazione è dunque computerizzata. Quindi si parte con la produzione di effetti e poi tutto viene assemblato nella fabbrica e infine nelle postazioni di sparo.

L’azienda ha ricevuto importanti premi nazionali e internazionali; a Tarragona, in Spagna, al XII Concours Internacional De Focs Artificials Ciutat De Tarragona si sono piazzati al primo posto e hanno ricevuto anche il Gran Premio del pubblico. A Roma hanno partecipato a Caput Lucis, il festival di arte piromusicale. Hanno realizzato spettacoli dimostrativi a Osaka, in Giappone, e a Las Vegas negli Usa. «I fuochi d'artificio – conclude La Rosa -sorprendono sempre. E il nostro obiettivo è emozionare perché l’emozione non ha età»..



