Gli spettacoli d'autore della “Leone Fireworks”

«E’ sicuramente la passione che muove questo lavoro, passione che ho ereditato dal nonno materno». Così Salvatore Leone, fondatore della Leone Fireworks Srls, brand nato nel 2017 quando il titolare, dopo aver maturato una esperienza trentennale nel settore , decide di fondare una realtà autonoma.

Leone Fireworks, punto di riferimento nel settore per qualità e affidabilità, propone spettacoli pirotecnici e coreografie piromusicali per una vasta gamma di manifestazioni; qualsiasi evento, dal 18° compleanno alla manifestazione più impegnativa, viene affrontato secondo protocolli standardizzati.

«L’azienda – continua Salvatore Leone - fornisce spettacoli pirotecnici per privati, per comitati di festeggiamenti patronali, per enti religiosi, per ristoranti, alberghi, enti pubblici, società sportive, e commercializza, sia al dettaglio sia all’ingrosso, fuochi artificiali di libera vendita e di categoria f1 f2 e f3. La qualità dei servizi offerti è garantita dalla certificazione UNI EN ISO 9001-2017».

Lo staff Leone Fireworks lavora con personale altamente specializzato e debitamente formato alle più recenti normative nazionali e europee sulla sicurezza. Si avvale, inoltre, della collaborazione di pyrodesigner, di personale con patenti speciali per il trasporto di esplodenti, di tecnici e di altri professionisti altamente specializzati.

«Le nostre accensioni – sottolinea il titolare - vengono costantemente monitorate tramite l’uso di centraline per l’accensione a distanza. Inoltre gli artifici vengono costantemente testati in modo tale che rispondano debitamente all’uso per cui vengono impiegati. Investiamo costantemente sulla sicurezza per fornire alla clientela i più alti standard qualitativi sotto l’aspetto sia artistico sia tecnico».

La Leone Fireworks, dovendo garantire assoluta affidabilità in ogni circostanza, comprende strutture e attrezzature d'avanguardia che rappresentano il meglio esistente; continui investimenti in tecnologia permettono di raggiungere elevatissimi standard di sicurezza incrementando nel contempo la spettacolarità. «Il nostro obiettivo - dice infine Salvatore Leone - è di personalizzare ogni singolo momento rendendolo indimenticabile. Ciascun evento è unico e noi cerchiamo di privilegiare l’unicità partendo dalla natura emotiva dell’evento, coniugandolo con la nostra esperienza trentennale nelle performancepirotecniche».

