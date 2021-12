Speciale Scuola La scelta giusta

Fino a qualche anno fa uno studente delle scuole secondarie di primo grado che si trovava ad affrontare l'esame di terza media non riusciva a programmare il suo futuro. Anzi, a meno di una marcata inclinazione per un tipo di attività, le idee erano molte sì, ma abbastanza confuse. E in ogni modo le strade erano limitate e la scelta della scuola superiore a cui iscriversi era quasi obbligata.

Oggi le cose sono cambiate e lo studente compie una scelta informata. Infatti, nel corso del terzo anno di scuola media il corpo docenti fornisce indicazioni su quale istituto superiore scegliere. E per agevolare Io studente le scuole superiori organizzano apposite giornate in cui è possibile una visita dell'istituto e un colloquio con i professori: i cosiddetti "open day".

Durante il percorso di studi, allo studente è inoltre concessa la facoltà di cambiare istituto per trasferirsi in un altro. C'è da dire però che l'inserimento in un nuovo indirizzo di studi richiede, talvolta, esami o colloqui integrativi.

Dunque, l'offerta delle diverse tipologie di istruzione secondaria superiore è esplosa, e il risultato è che tra indirizzi e settori non ci si capisce più niente, in special modo per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali, all'interno dei quali a volte le differenze tra un percorso e l'altro sono davvero sottili.

