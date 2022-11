Natura Siciliana, un'idea, una passione, un progetto

Natura Siciliana ha come obiettivo principale quello di migliorare la salute, il benessere e la bellezza delle persone garantendo cosmetici derivati totalmente da elementi sostenibili e green, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Un progetto, o meglio dire un sogno che Roberto, in particolare, aveva sin da ragazzino. Dopo aver studiato all’estero e girato l’Italia in lungo e largo, ha deciso di dare una svolta alla sua vita, ritornando nella sua terra di origine per fare e creare impresa e sviluppare così le mille potenzialità inespresse di un’isola che ha bisogno di tanti giovani di buona volontà, proprio come lui.

“I siciliani sono persone dedite e appassionate - racconta Roberto - che vivono con vivide aspirazioni attraverso la loro arte, artigianato e autenticità. Con l’eccezionale patrimonio naturale che ci circonda come, campi di lavanda, opulenti rami di ulivo e il Mar Mediterraneo, la natura è alla radice della cultura della nostra regione. Affermarci come distributrice di prodotti di skincare completamente naturali, realizzati a mano, con ingredienti locali è un privilegio e una promessa che intendiamo mantenere”.

E questa promessa si fonda su tre pilastri fondamentali: sostenibilità nel pieno rispetto degli animali, tanto che i prodotti non contengono né collagene né propoli, ma solo derivati vegetali; filiera corta, utilizzando il più possibile fornitori e produzioni locali; qualità del prodotto, offrendo un prezzo alla portata delle tasche del grande pubblico.

“Le materie prime naturali non sono un’opzione per noi – continua Roberto - ma un impegno professionale a cui diamo la priorità. Il nostro marchio è sinonimo di autenticità e di supporto alle piccole imprese locali. Il nostro intento è, infatti, quello di rappresentare l’economia locale siciliana ed onorare il nostro territorio così pieno di ricchezze, difendendo l’occupazione sostenibile e creando nuovi posti di lavoro. Proprio per questo motivo, i nostri prodotti sono realizzati da due laboratori siciliani, esattamente della provincia di Catania, a Belpasso e Aci Sant’ Antonio”.

Natura Siciliana comprende che i prodotti migliori iniziano con componenti di prima qualità naturali, che abbassano sensibilmente la possibilità di allergie, irritazioni cutanee, nozione, questa, che viene trasmessa durante tutto il processo di produzione e instillata in ogni prodotto.

Si tratta per la maggior parte di saponi, shampoo solidi, crema viso e corpo, scrub e sali da bagno, che si arricchiranno a partire da gennaio 2023 anche di deodoranti in crema, balsami solidi e una maschera per capelli.

I processi di trasformazione degli ingredienti sono molto semplici, ad ogni step si cerca di plasmare essenze, minerali e vegetali, rispettandone l’origine e garantendo un risultato naturale.

Tutti i prodotti sono di provenienza organica, cruelty-free, seguendo i criteri di sicurezza europei.

Sostenibili e green è anche il packaging, molto minimale, che evita al massimo l’utilizzo di plastica e altri materiali inquinanti, preferendo confezioni biodegradabili ed in ogni caso riciclabili, come il cartone specie per i prodotti solidi e in vetro e alluminio per quanto riguarda creme e scrub.

Natura Siciliana si prefigge di rivoluzionare il mercato della cosmetica. La strategia aziendale è semplice e trasparente: se un ingrediente non è naturale, noi non lo possiamo utilizzare.

