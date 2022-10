Fondi Pnrr, dalla Bapr aiuto concreto a chi produce

Supportare le imprese del territorio nell’accesso ai Fondi del Pnrr per aiutarle a crescere in modo sostenibile. È questo il fulcro della partnership fra Banca Agricola Popolare di Ragusa e Cerved FinLine (Gruppo Cerved) che punta sia a rendere concreta la possibilità di accedere ai fondi messi a disposizione dalla Ue sia a semplificare l’individuazione dei bandi di finanza agevolata attivi in Italia grazie all’utilizzo della piattaforma innovativa dedicata ‘Cerca il Bando’.

La partnership permette a Bapr di consolidare il proprio know-how nei servizi di finanza agevolata, fornendo un servizio dall’alto contenuto tecnologico e consulenziale. L’impegno di Bapr sarà quello di offrire alle imprese del territorio, grazie al team di finanza agevolata di Cerved, un supporto professionale che spazia dall’analisi preliminare dei progetti, all’invio ufficiale della domanda di agevolazione all’Ente gestore, sino alla rendicontazione finale.

Pubblicità

Intanto è stato stipulato un protocollo d’intesa tra il commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, Salvatore Scalia, e il presidente della commissione regionale Abi della Sicilia, Salvatore Malandrino, che consentirà alle banche siciliane di essere accanto alle imprese e famiglie colpite dal sisma per favorire l’avvio della ricostruzione. L’accordo prevede, infatti, che le banche anticipino i contributi pubblici destinati alla ricostruzione. Lo schema procedurale che sovraintende a questo accordo garantirà una maggiore rapidità nella definizione delle operazioni di finanziamento consentendo, nel contempo, di accelerare le fasi di avvio dei cantieri.

Nel frattempo, con valuta 30 settembre, saranno regolate le operazioni di acquisto delle azioni da parte della Bapr ad un prezzo unitario di euro 14,20. Posto che le adesioni all’offerta sono intervenute per un quantitativo di azioni superiore al numero di azioni oggetto dell’offerta medesima è stata svolta dai soggetti terzi incaricati la procedura di riparto delle azioni secondo i criteri indicati nel documento di offerta. Il coefficiente di riparto è risultato pari all’11,421%.

E’ disponibile, infine, su tutte le principali piattaforme online la miniserie podcast “L’arte de la Mercatura” dedicata alla versione romanzata del celebre saggio del 1458 di Benedetto Cotrugli “Della mercatura e del mercante perfetto”, considerato il primo libro di management al mondo. Benedetto Cotrugli è una figura di quelle che rendono una volta di più il Rinascimento italiano uno dei periodi più fecondi nella storia della cultura mondiale. La Bapr ha fornito un proprio sostegno all’operazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA