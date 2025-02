La “Annacata” (la danza) delle Candelore

RITI

Raccontando la Festa di Sant’Agata a Catania non si può rimanere indifferenti a questa parte essenziale delle feste agatine

Raccontando la Festa di Sant’Agata a Catania non si può rimanere indifferenti alla “Annacata” (la danza) delle candelore, cerei portatori di luce, parte essenziale delle feste Agatine, dal grande valore non solo folkloristico, ma prima ancora artistico, storico, sociale e religioso. Le candelore rappresentano principale le corporazioni artigiane. Attualmente i cerei sono 15. Il 2 Febbraio 2024 è stato introdotto nel circuito della festa anche il cereo intitolato a “Luigi Maina”. Il commendatore Luigi Maina, così era noto in città, è stata una figura e personalità su cui è stato cucito su misura il ruolo di cerimoniere del Comune di Catania, che ha incarnato perfettamente dal 1983, e fin dopo la pensione, con l’incarico onorario, rappresentando sempre il trait d’union tra tutte le autorità cittadine. Luigi Maina è mancato nel Luglio 2020 e la sua figura è passata alla storia della città di Catania in un silenzio assordante di piena emergenza pandemica, ma il suo impegno per Sant’Agata e la festa patronale è ancora indimenticato.