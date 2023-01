«Una festa composta e con un forte sentimento religioso».

Pubblicità

A pochissimi giorni dalla festa di Sant’Agata 2023 il commissario straordinario in questo momento ancora in carica, Federico Portoghese, e la presidente del Comitato per la Festa, Mariella Gennarino, parlano di una manifestazione molto complessa e molto partecipata, per la quale molto si è lavorato per la sicurezza.

Quest’anni si percepisce una maggiore attesa, dopo due anni di assenza a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. L’auspicio di entrambi è per una festa composta dove ad emergere sia un’autentica religiosità.

