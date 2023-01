Coppa Sant'Agata 2023

Con la “Festa di Sant’Agata 2023” ritornano anche le manifestazioni sportive con la Coppa Sant’Agata, anello di congiunzione tra sport, cultura e tradizione.

Con il patrocinio del Comune di Catania, il Comitato per la Festa è il CONI, comitato regionale Sicilia, la città etnea sarà coinvolta tutta nella settimana dello sport agatino, una festa per lo sport, all’interno della grande festa in onore della Santa Patrona, in cui ritorna, sotto una nuova luce, la storica gara podistica Trofeo Sant’Agata.

Tante le discipline coinvolte, tanti gli atleti, fra cui spiccano alcuni nomi che rappresentano le eccellenza nella loro disciplina agonistica, un unico fine: massima inclusione nel nome dei sani valori dello sport. A illustrarci i dettagli della kermesse sportiva gli organizzatori dell’evento.

