Il significato del canto di Agata delle monache benedettine del SS. Sacramento

Pubblicità

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Uno dei momenti più suggestivi e attesi della lunga processione del 5 è la sosta, che ormai avviene a giorno inoltrato del 6, del fercolo con il busto reliquiario di Sant’Agata in via dei Crociferi, davanti al Monastero di San Benedetto, prima del rientro della Santa in cattedrale.

Quest’anno è padre Nino La Manna che ci spiega il valore del canto di Agata eseguito dalle monache benedettine del SS. Sacramento nel totale silenzio, tra la folla di devoti assiepati in mezzo e ai lati dei lunghi cordoni. Padre La Manna è infatti il nuovo rettore del Monastero. Sarà lui, infatti, a guidare il tradizionale momento di preghiera instituito dal compianto Mons. Gaetano Zito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA