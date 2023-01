La catachesi attraverso l'Arte. L'omaggio dell'artista Stefania Bruno a Sant'Agata

Pubblicità

Divulgare temi complessi come quelli legati alla fede, o fatti storici, o storie di Santi non è sempre semplice, soprattutto se li si vuole trasmettere a un target eterogeneo per età e cultura. Ecco che l’arte, da sempre, nel corso dei secoli, ha giocato un ruolo fondamentale, riuscendo anche a comunicare tramite il linguaggio universale delle emozioni. Lo sa bene anche la nota artista di fama internazionale Stefania Bruno, che con la sua straordinaria capacità di realizzare immagini con la sabbia, si definisce“cintura nera di catechismo”.

Nel suo percorso artistico, che l’ha vista già sulle più importanti reti televisive nazionali, e anche all’estero, l’artista siciliana, originaria di Enna, che si è specializzata anche nel racconto per immagini delle vite dei Santi, realizza per noi un omaggio a Sant’Agata, mentre ci racconta la sua straordinaria avventura artistica, condividendo con noi emozioni e progetti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA