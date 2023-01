Sant'Agata anche nel villaggio del Kenya

La devozione a Sant’Agata sbarca in Africa, grazie alla pagina facebook “Devoti di Sant’Agata”, amministrata dal devoto Giuseppe Mirabella, catanese, trapiantato a Ravenna per lavoro, che in seguito ad un viaggio in Africa, ha coinvolto tutti gli iscritti alla pagina per portare aiuti in un villaggio del Kenja, Midi, dove era stato portato da un giovane che gli aveva chiesto aiuto.

«Sosteniamo questo villaggio portando quello che riusciamo a raccogliere da cinque anni. Ho visto con i miei occhi bambini vivere nelle capanne in mezzo al fango. Ora mi hanno chiesto di aiutarli a costruire una scuola. Sono andato a fare un nuovo sopralluogo. La nostra idea è quella di realizzare una scuola da intitolare a S. Agata. Bisogna realizzare il progetto, raccogliere i fondi necessari e metterci a lavoro». Nel video, attorno a Giuseppe in visita al villaggio africano, vediamo la gioia, la semplicità e l’entusiasmo dei bambini che si sono lasciati coinvolgere nella devozione a S. Agata.





