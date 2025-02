Presentata la festa di Sant’Agata 2025: i ragazzi di Catania protagonisti delle celebrazioni

LA PATRONA

Ecco le iniziative per i festeggiamenti in onore della Santa protettrice della città

I giovani della città protagonisti nei momenti clou dei festeggiamenti di Sant’Agata, per ricordare a tutti che Catania «sono loro» e che solo il senso di appartenenza può rendere la città più accogliente e migliore. E’ quanto emerge dalle iniziative per la Patrona presentati dal sindaco Enrico Trantino, dal parroco della Cattedrale Barbaro Scionti e dal presidente del comitato dei festeggiamenti, Carmelo Grasso.

«I nostri ragazzi non sono solo il nostro futuro, ma anche il presente della Catania che sta rinascendo», ha dichiarato Trantino. Anche quest’anno il sindaco non salirà sulla carrozza del Senato nella processione del 3 febbraio mattina: al suo posto giovani studenti che realizzeranno video che saranno diffusi sui social. «Trovo molto signficativo – ha aggiunto Trantino – che il comitato abbia riproposto la campagna “Catania è casa”, con alcuni giovani artisti dell’associazione Basaltika che realizzeranno rappresentazioni artistiche nelle micro discariche della città, sensibilizzando così i cittadini e scoraggiando l’abbandono selvaggio dei rifiuti».

«Viviamo questa festa di Sant’Agata – ha detto don Scionti – nell’anno del Giubileo, l’Anno Santo, con l’invito del Papa a essere pellegrini di speranza. Dobbiamo accompagnare questi giovani e favorire il cambiamento, che può avvenire solo con la conversione del cuore, intesa anche come educazione alla cittadinanza. Con “Cittadini, viva Sant’Agata” vogliamo che Sant’Agata renda vivo il nostro senso di appartenenza. Essere buoni cristiani significa essere onesti cittadini, come ci insegna San Giovanni Bosco».

La novità

Una delle novità di quest’anno, la sera del 3 febbraio, sarà la presenza sul palco dei «Fanciulli di Agata», un coro di voci bianche composto da 55 bambini selezionati tra gli alunni delle scuole comunali a indirizzo musicale. Il coro eseguirà gli inni agatini sotto la guida del Coro lirico siciliano e con l’accompagnamento dei giovani musicisti del Conservatorio. Dopo l’esecuzione degli inni sacri, seguirà il tradizionale spettacolo pirotecnico. La serata sarà condotta da Ruggero Sardo.

Anche quest’anno sarà possibile seguire il fercolo di Sant’Agata grazie all’applicazione sviluppata da Flazio.com, accessibile tramite l’app ufficiale «Segui Sant’Agata», il cui QR code è riportato sugli opuscoli del programma delle festività.

Prende avvio in questi giorni il progetto «Tu Sei Agata», ideato dall’artista Domenico Pellegrino, che celebra Sant’Agata come simbolo di forza e rinascita. Attraverso un gesto artistico e comunitario, con la guida condivisa della stilista catanese Marella Ferrera, frammenti di stoffa saranno trasformati in un’opera d’arte tessile. Con il supporto di volontari, prenderà forma una maestosa mantella lunga un chilometro, che sfilerà nel 2026 insieme al ritratto di Agata, in un evento che unirà arte, tradizione e partecipazione collettiva per celebrare i nove secoli dalla traslazione delle reliquie di Agata da Costantinopoli a Catania.