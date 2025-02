Sant’Agata 2025 entra nel vivo con l’Offerta della cera e la carrozza del senato: Catania è in festa

LA PATRONA DELLA CITTÀ

La processione che apre le celebrazioni, alla presenza dell’arcivescovo di Catania Luigi Renna

Ogni anno il 3, il 4 e il 5 febbraio la città di Catania celebra la sua patrona Sant’Agata con una festa di grande devozione, che segue per partecipazione soltanto alla Settimana santa di Siviglia o il Corpus Domini di Cuzco, in Perù.

Il 3 febbraio è il giorno della processione per l’Offerta della Cera, ovvero una processione liturgica che si snoda dalla fornace alla cattedrale, alla quale partecipano le maggiori autorità religiose, civili e militari. In processione anche due carrozze settecentesche, che un tempo rappresentavano il senato che governava la città, e le “candelore ”, grossi ceri rappresentativi delle corporazioni o dei mestieri, che vengono portate in corteo.

Dallo scorso anno variazione nel cerimoniale, anche quest’anno il sindaco di Catania Enrico Trantino non è salito, sulla Carrozza del Senato cittadino, ma ha proceduto a piedi lungo il tragitto da Piazza Duomo a Sant’Agata alla fornace, da dove alla presenza dell’arcivescovo di Catania Luigi Renna si è poi mosso il corteo per l’Offerta della Cera.

Le berline ottocentesche sono state occupate dai tre studenti – Emily Fazio (Pestalozzi), Mario Russo (Federico De Roberto) Emma Sammartino (Convitto Cutelli) – che hanno vinto il concorso promosso nelle scuole catanesi per i migliori video realizzati per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata; dai componenti del comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata; dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e dal segretario generale del Comune di Catania Rossana Manno.