Sant’Agata 2025: il maestro Francesco Costa presenta “I Fanciulli di Agata”

L'EVENTO

Il 3 febbraio, Catania vivrà una serata speciale, arricchendo la tradizione della festa di Sant’Agata con un’iniziativa che segna il ripristino di una storica tradizione: l’inserimento del piccolo coro “I fanciulli di Agata”. Questo coro, composto da giovani talenti e da studenti delle scuole della città ad indirizzo musicale, torna a risuonare in Piazza Duomo accanto al coro lirico siciliano, che dallo scorso anno accompagna gli inni in onore della santa. Il coro delle voci bianche è un ritorno significativo, che restituisce alla festa una componente che nei decenni era venuta meno, riportando i giovani coristi a essere protagonisti nella celebrazione della patrona di Catania.

La serata del 3 febbraio vedrà il piccolo coro, preparato con passione e dedizione dal maestro Francesco Costa, esibirsi insieme al “Coro Lirico Siciliano” dando vita a un’esperienza musicale unica. I giovani cantori, con la purezza delle loro voci, si uniscono alla potenza del coro adulto in una fusione che celebra l’armonia tra le generazioni. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel programma della festa di Sant’Agata, creando un’atmosfera di grande devozione e bellezza.