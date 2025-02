Sant’Agata, alle 6 il rientro in Cattedrale dal “giro esterno”: oggi il Pontificale col card. Zuppi e dalle 17 il “giro interno”

LA PATRONA DI CATANIA

Dopo una prima parte di processione veloce, Sant’Agata nella notte ha attraversato la Catania più vecchia e popolare concludendo il cosiddetto “giro esterno” alle 6 del mattino in Cattedrale. Comunque ha fatto prima dell’anno scorso che era rientrata “a casa” giusto in tempo per il Solenne Pontificale.

E oggi 5 febbraio siamo al grande giorno della festa, una celebrazione che si è snodata sul filo della speranza in sintonia con il Giubileo aperto a Natale da Papa Francesco: la speranza dei disperati, degli ultimi, la speranza della stessa Agata che affrontò il martirio con fiducia in Dio, la speranza che dovrebbe permeare il cuore dei cittadini catanesi.

Si comincia alle 8 con una Messa nella Chiesa di Sant’Agata alla Badia. Alle 10 è già il tempo del solenne Pontificale in onore della martire. In quest’ora le autorità con i Gonfaloni della Città, della Provincia e dell’Università, usciti da Palazzo degli Elefanti si recheranno in Cattedrale.

Un quarto d’ora dopo, alle 10,15, si formerà il corteo liturgico aperto dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. A lui seguiranno l’arcivescovo mons. Luigi Renna, gli altri arcivescovi e vescovi di sicilia, i canonici, il clero e il seminario. Insieme muoveranno in corteo liturgico dal Palazzo Arcivescovile fino alla Basilica Cattedrale per il Solenne Pontificale che sarà presieduto proprio dal cardinale Zuppi, che più tardi parteciperà attivamente anche al pranzo sociale nella chiesa di San Nicola l’Arena. Il servizio liturgico sarà curato dagli alunni del Seminario interdiocesano, l’animazione del canto dalla Cappella Musicale del Duomo.

Dopo la solenne funzione, il busto reliquiario sosterà ancora per qualche ora in Cattedrale, esposto alla venerazione dei fedeli e accompagnato dalle messe delle ore 13, 14, 15 e, alle 16, presieduta da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigento.

Intorno alle 17 ricomincerà il cammino di Sant’Agata in mezzo alla sua gente: la processione delle Sacre Reliquie comincerà attraverso via Etnea; dinanzi alla Basilica Collegiata omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo Cittadino S. Agata e poi sempre più su nel salotto di Catania dove ci si attende il pienone soprattutto se il tempo sarà bello come lo è stato ieri.

In serata la processione prosegue per via Caronda per raggiungere infine, piazza Cavour per la sosta tradizionale punteggiata anche dai famosi “Fuochi del Borgo”. Prima di ciò, comunque, in piazza Cavour omaggio floreale dell’Associazione Sant’Agata al Borgo e riflessioni del sacerdote Enzo Fatuzzo, parroco in Sant’Agata al Borgo e Vicario foraneo.

Dopo la sosta del Borgo, dove sarà scaricata anche la cera, operazione indispensabile per non appesantire troppo il fercolo si prosegue per via Etnea, via Di Sangiuliano, e via Crociferi. Si tratta di un’altra tappa tanto attesa della festa; dinanzi alla Chiesa di San Benedetto omaggio floreale delle Monache benedettine dell’adorazione perpetua e canto tradizionale e poi le riflessioni del cappellano monsignor Antonino La Manna, vicario episcopale per la cultura.

Si prosegue ancora per piazza San Francesco d’Assisi, via della Lettera, via Garibaldi per raggiungere infine piazza Duomo per il rientro del busto reliquiario in Cattedrale, con una celebrazione di benedizione e di ringraziamento presieduta dall’arcivescovo Renna.