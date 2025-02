Sant’Agata, anche quest’anno il sindaco non sale sulla Carrozza del Senato: a bordo un gruppo di studenti

IL CERIMONIALE

Presentata in Comune l'edizione 2025 della festa della patrona di Catania

Come l’anno scorso, piccola variazione nel consolidato cerimoniale della festa di Sant’Agata: anche quest’anno il sindaco Enrico Trantino non salirà sulla Carrozza del Senato durante la cosiddetta Processione dell’offerta della cera. A bordo ci saranno invece gli studenti vincitori del progetto video “Catania è casa” in tema di ambiente e rifiuti, provenienti dalle scuole Convitto Cutelli, Federico de Roberto e Pestalozzi. Ad annunciarlo lo stesso primo cittadino nel corso di un incontro con la stampa al quale ha partecipato anche, mons. Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, nel quale è stata illustrata la festa di quest’anno.

