Sant’Agata, archiviata l’edizione 2025 ora al lavoro per ripulire Catania dalla cera

Catania

Operai del Comune e della Gema Spa stanno operando con cannelli, ruspe e macchine spazzatrici

Nel centro della città si stanno già alzando polveroni…di segatura. Archiviata con successo l’edizione 2025 della Festa di Sant’Agata con il rientro di stamane in Cattedrale alle 11,30, adesso il grande lavoro è tutto rivolto alla rimozione della cera dalle strade che sono state interessate dal percorso della processione. Strade su cui era stata opportunamente sparsa segatura per evitare che, con il fercolo ancora in giro qualcuno anche tra i devoti sarebbe potuto scivolare e farsi male.

Già da stamattina operai del Comune e della ditta Gema, che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, hanno intensificato i lavori di scioglimento della cera e di spazzamento per mettere in sicurezza strade e persone. In alcuni tratti i grossi e piccoli ceri portati dai devoti, in segno di grazia ricevuta o da chiedere, hanno lasciato tracce consistenti che vengono rimosse con i cannelli a fiamma e con le macchine spazzatrici.

In via Etnea oggi sono comparse montagnole di cera e segatura che sono state raccolte con piccole ruspe e poi riversate negli appositi scarrabili.