Sant’Agata e il turismo secondo Franz Cannizzo di Abbetnea

LA FESTA

Un'analisi che va oltre l'aspetto religioso per abbracciare quello culturale e socioeconomico

Nel numero di febbraio della rivista “Living in the city” dedicato principalmente alla Festa di Sant’Agata, Franz Cannizzo di Abbetnea, esplora il legame tra la celebrazione e il turismo a Catania, proponendo un’analisi che va oltre l’aspetto religioso per abbracciare quello culturale e socioeconomico. Secondo Cannizzo, la festa di Sant’Agata, con la sua tradizione millenaria, non solo rappresenta un momento di devozione profonda per la città, ma è anche una risorsa fondamentale per il turismo, capace di attrarre migliaia di visitatori ogni anno.

L’evento, infatti, ha il potenziale di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, che valorizza la storia e le tradizioni locali. Cannizzo sottolinea l’importanza di un turismo che rispetti le radici culturali di Catania, incentivando una sinergia tra i settori pubblico e privato per offrire un’esperienza che sia sia autentica che accessibile. La festa di Sant’Agata, secondo Cannizzo, rappresenta dunque un’occasione unica per rilanciare l’immagine della città, promuovendo non solo il culto, ma anche l’arte, la gastronomia e le tradizioni che definiscono l’identità catanese. Il numero della rivista, che sarà distribuito nei principali locali della movida catanese e con il quotidiano “La Sicilia”, approfondirà questi temi e offrirà ulteriori spunti sulla festa più sentita della città.