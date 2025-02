Sant’Agata, la processione “viaggia” spedita: attesa per la Salita dei Cappuccini

LA PATRONA DI CATANIA

Quest'anno il corteo potrebbe arrivare anche a un anticipo di 4 ore rispetto allo passata edizione

Erano anni che la processione di Sant’Agata a Catania non andava così veloce: alle 16,30 il fercolo con il busto reliquiario della Patrona di Catania – seguito da migliaia di devoti con e senza il tradizionale sacco biacno – era già in procinto di entrare a Piazza Stesicoro dove fa una breve sosta prima dell’attesa ed emozionante Salita dei Cappuccini, tappe che precede l’ingresso della Catania più antica e popolare.

L’anno scorso la Salita dei Cappuccini è stata effettuata alle ore 22 del 4 febbraio: oggi potrebbe essere fatta prima delle 18, con un anticipo di oltre 4 ore sulla tabella di marcia dell’anno scorso. Si tratta certamente di uno dei momenti più sentiti della festa con i devoti che trainano il fercolo al passo e intonando i tradizionali inni agatini.

Sondare i motivi di tanta celerità appare difficile, forse quest’anno si è voluto dare maggior decoro alla processione, lo scorso anno il fercolo rientrò quasi in tempo per il Solenne pontificale del 5 febbraio, probabilmente quest’anno si è deciso di non correre rischi, anche perché domani sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a presiedere la celebrazione di domani mattina in Cattedrale.