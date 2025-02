S. Agata lascia la cattedrale per l’ultimo giorno di festa: campane e fuochi per il via al giro interno

Patrona

Il fercolo in processione attraverserà il centro storico percorrendo tutta la via Etnea. Anche per questa edizione 2025 grande partecipazione di persone

Rieccola Sant’Agata tra la sua gente in festa per Lei. Come da programma del Comitato dei festeggiamenti, il busto reliquario, che già ieri mattina era stato posto sul fercolo per il giro esterno della processione, è ricomparso in piazza Duomo alle 17,20 per cominciare il lungo giro interno che lo porta ad attraversare il centro storico della città.

L’uscita della Santa è stata preceduta da una santa messa presieduta da monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigento. Subito dopo l’omaggio floreale del Capitolo dei canonici e dei soci del Circolo cittadino intitolato alla Vergine e martire catanese. Stamattina invece il solenne Pontificale presieduto dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi.

E’ dunque cominciata la terza e ultima giornata della Festa in onore della Patrona di Catania che ogni anno richiama in città una moltitudine di persone, tra cittadini e turisti, che non vogliono mancare ai tanti momenti di fede e di folklore tipici di queste celebrazioni in onore della fanciulla di fede cristiana, vissuta nel III secolo, che morì martire durante le persecuzioni volute dall’imperatore Decio.

Da piazza Duomo la processione, con il fercolo sempre preceduto dalle candelore, proseguirà per la via Etnea lungo la quale sono previsti momenti di sosta come quello dinnanzi alla prefettura per l’omaggio floreale di questa istituzione alla Santa. Quindi l’imbocco di via Caronda fino a piazza Cavour e lì ci sarà l’omaggio floreale dell’associazione Sant’Agata al Borgo accompagnato dalle riflessioni dettate da don Enzo Fatuzzo, parroco della comunità di Sant’Agata al Borgo.

Il fercolo comincerà la sua discesa per via Etnea per poi dirigersi verso la salita di via Sangiuliano e via Crociferi dove i presenti parteciperanno ad un altro dei momenti più attesi della festa: il canto e l’omaggio floreale delle suore di clausura della chiesa di San Benedetto, con le riflessioni dettate da monsignor Antonino La Manna, vicario episcopale per la Cultura.