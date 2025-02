Sant’Agata, l’emozionante Salita dei Cappuccini (in due riprese) sotto le luci del crepuscolo: video

LA FESTA

Con largo anticipo rispetto agli ultimi anni il fercolo della Patrona di Catania ha attraversato i luoghi del martirio circondato dal solito fiume di fedeli

La Salita dei Cappuccini alle 5,15 del pomeriggio non si vedeva da tanti anni. Una processione di Sant’Agata così veloce è difficile da ricordare. Basta dire che lo scorso anno la Salita è stata fatta alle 22. Ma questo anticipo ha dato la possibilità al solito fiume di devoti che circonda il fercolo di godere di uno spettacolo diverso rispetto agli ultimi anni, con questa tappa che è stata effettuata prima del crepuscolo illuminando il fercolo di una luce nuova.