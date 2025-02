Sant’Agata, offerta della cera e carrozza del senato: comincia la festa che il mondo ci invidia

LA PATRONA DI CATANIA

Si aprono stamane le celebrazioni “figlie” di un cerimoniale formalizzato nel lontano 1522 e di una devozione forte e viva

Oggi si apre ufficialmente la festa di Sant’Agata, una delle celebrazioni religiose più sentite della devozione popolare nel sud dell’Italia. Ogni anno migliaia di devoti e visitatori affollano le strade della città per onorare la patrona di Catania, il cui culto ha radici antiche e una storia che si intreccia profondamente con quella della città stessa. La festa non è soltanto un evento religioso, ma un’espressione di identità culturale, sociale e storica che affonda le proprie radici nel 251 d.C., anno della morte di Sant’Agata, e che si è evoluta nel corso dei secoli diventando un punto di riferimento per la comunità catanese.

Il culto di Sant’Agata si iniziò subito dopo il suo martirio, con testimonianze che risalgono già al V secolo, come la dedicazione di una chiesa a Roma e la sua rappresentazione nei mosaici di Ravenna. Tuttavia, fu nel 1126, con la traslazione delle reliquie a Catania, che la festa prese piede in modo ufficiale, segnando l’inizio di una tradizione che si sarebbe arricchita nei secoli.

Un aspetto significativo della festa è la creazione del busto reliquiario nel XIII secolo, che oggi rappresenta uno degli oggetti più sacri per i catanesi. Il primo documentato giro delle reliquie risale al 1400, mentre il cerimoniale ufficiale fu formalizzato nel 1522, con l’introduzione della tradizione dei “gigli”, i ceri trasportati dalle corporazioni locali. Oggi, i cerei che partecipano alla festa sono 15, e tra le novità più recenti si annovera l’introduzione del cereo intitolato a “Luigi Maina”, una figura storica della città che ha dedicato gran parte della sua vita alla festa e alla devozione per Sant’Agata. Col passare dei secoli, la festa si è evoluta in una delle più spettacolari e partecipate manifestazioni religiose del mondo, paragonabile solo alla Settimana Santa di Siviglia o al Corpus Domini di Cuzco, in Perù.

La festa coinvolge tutta la città in una serie di eventi liturgici e processionali che richiamano fedeli e turisti da ogni parte del mondo. Oggi, 3 febbraio, è il giorno dell’Offerta della Cera, processione liturgica che si snoda dalla “fornace” alla cattedrale. Durante questo giorno, le maggiori autorità religiose, civili e militari accompagnano il busto di Sant’Agata, portato su due carrozze settecentesche che rappresentano il senato che governava la città. In processione anche le “candelore”, i ceri che simboleggiano per lo più le corporazioni locali, un’importante tradizione che risale al 1500 e che oggi continua a essere una delle caratteristiche più iconiche della festa.

Il giro esterno

Domani 4 febbraio sarà il giorno del “giro esterno”, una processione che attraversa i luoghi del martirio di Sant’Agata, ripercorrendo le vicende storiche e religiose che hanno segnato la città. La giornata s’inizia con la “Messa dell’Aurora” alle 6 del mattino, seguita dall’uscita del busto reliquiario dalla cripta della cattedrale, dove è custodito. Durante il pomeriggio, il vescovo Luigi Renna rivolgerà come sempre un messaggio alla città da Piazza Stesicoro, e poi, il momento più atteso: la salita dei Cappuccini, una tradizione che una volta veniva affrontata di corsa, ma che negli ultimi anni è divenuta una marcia a passo d’uomo, simbolo di devozione e di sacrificio.

Il giro interno