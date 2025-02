Sant’Agata, tutti devoti tutti ma l’acquisto dei ceri è in leggero calo

Catania

Per la cereria Cosentino «resistono soltanto i grandi torcioni votivi»

«Sì quest’anno c’è tantissima gente in via Etnea. Ma mi sembra che ci sia poca cera. E questa del 3 febbraio è la processione dedicata a questo». A dirlo è una cittadina tra le migliaia presenti ieri in centro in occasione del primo giorno ufficiale di celebrazioni per la Santa patrona da cui ha preso il nome, Agata. Ma che l’aspetto religioso del dono della cera bianca per la lunga processione dalla chiesa di Sant’Agata alla Fornace e San Biagio in piazza Stesicoro fino alla Basilica cattedrale insieme al corteo storico sia «meno sentito», sembra parere comune.

«Anche io ho notato tante persone in giro, ma poche con le candele in mano», dice a riguardo anche la signora Angela. Lei è una delle tante catanesi che si definiscono «devote» e che segue la festa «fin da bambina, da più di 60 anni insomma», spiega. Anche perché facilitata «dall’abitare in centro storico». Eppure ieri non è riuscita a portare la sua candela in dono alla Patrona della città. «Onestamente non ci sono proprio riuscita, non sono arrivata in tempo in chiesa. E quindi non mi sono recata alle storiche cererie qui vicino in piazza San Placido, anche perché ormai la strada era transennata, e ho quindi chiesto a una persona di portare la cera per me», dice.

A effettuare l’omaggio è stato invece Santo Figura, in quanto rappresentante «dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri ospitalieri. Del resto io stesso sono un medico chiururgo», racconta al termine della processione. Ha quindi partecipato alla processione in via “ufficiale”, come membro di un antico ordine cavalleresco -nato nel medioevo – ma l’emozione è sempre la stessa «anche partecipando da molti anni. E devo sottolineare che per fortuna negli utimi anni il Comune è molto più attento all’organizazione di tutti gli aspetti di sicurezza sia per chi partecipa e da chi assiste. Il nostro Ordine da quando esiste a Catania c’è sempre. Poi, personalmente, lavorando da più di dodici anni fuori città, approfitto di questo momento per rinnovare le emozioni che avevo vedendo Sant’Agata da ragazzino».Tra i tantissimi che assistono alla cerimonia c’è anche Benedetto, 40enne: è presente nonostante sia in stampelle a causa di una frattura al piede. «Sono un devoto, ogni anno metto il sacco bianco e seguo Sant’Agata sia nel giro esterno che in quello interno. Anche in queste condizioni ho cercato di non rinunciare. Certo, non potrò stare nella confusione a lungo o addirittura nel cordone», racconta con al fianco il figlio di 6 anni. «Nella sfortuna – prosegue – posso appoggiarmi a casa di mia madre per questi giorni. Lei abita proprio in via di Sangiuliano».

Tornando invece al tema cera, per uno dei massimi esperti in città, Giuseppe Leonardi della cereria Cosentino, fondata 230 anni fa, è «decisamente ancora presto per dire se ci sia una crisi. Magari – spiega – essendo la festa in settimana e non di sabato e domenica ci saranno meno devoti dai paesi etnei. Vedremo dopo l’Ottava il bilancio. Personalmente mi aspetto volumi simili agli scorsi anni, diciamo una trentina di quintali».

Giuseppe Leonardi della cereria Cosentino