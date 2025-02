Sant’Agata: via Umberto, la Fiera e poi l’attesa salita dei Cappuccini

Catania

Il fercolo con il busto reliquario della Santa Patrona continua la sua processione nel giorno del giro esterno. Folla di partecipanti anche grazie al clima clemente

Fino alla tarda mattinata la processione di Sant’Agata, oggi impegnata nel giro esterno della città, sembrava aver rispettato la tabella di marcia con orari che lasciavano ben sperare per il rientro di questa sera-notte in Cattedrale, ma in questa prima parte del pomeriggio il fercolo, che si è già fermato più volte nelle soste previste, ha ripreso a muoversi un po’ più lentamente. Alle 15,30 il lungo cordone tirato dai devoti con i sacchi bianchi si è diretto verso piazza Umberto per poi raggiungere piazza Carlo Alberto.

Tra i momenti più attesi del pomeriggio c’è la spettacolare salita dei Cappuccini dove molta gente si è già posizionata per assistere appunto a questa parte della festa. Il bel tempo di oggi su Catania sta favorendo, come prevedibile, un grande afflusso di partecipanti che di volta in volta affollano le zone interessate al percorso della processione. L’incedere del fercolo viene rallentato anche per i tanti devoti che vogliono omaggiare la Santa con offerte, floreali o in denaro, e con i ceri donati in segno di grazie da chiedere o già ricevute. Di seguito il percorso del giro esterno odierno:

