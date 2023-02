Il cuore degli innamorati dentro a un gioiello 

Pietre preziose a San Valentino da regalare alla propria lei? Decisamente sì. A forma di cuore? Decisamente meglio. San Valentino festa degli innamorati è ormai alle porte e quale migliore occasione per un regalo che parli d’amore e duri? Ecco che l'idea di gioielli e preziosi è una di quelle che ti fa andare sul sicuro: un diamante è per sempre, un gioiello ti immerge nei ricordi.

E nella festa dell’amore il tema “heart”, il tema cuore, può sembrare classico e tradizionale, ma è pur segno di romanticismo nel giorno più romantico di sempre.

Ecco alcune idee super preziose. Partiamo dagli orecchini: cuori cuori cuori, ma finanche parole come "Love" per esprimere tutto l'amore. Gli orecchini per San Valentino sono eleganti e regalano luminosità al volto. Oltre che un'allure davvero charmant. Avanti dunque a quelli con i pendenti dalle linee semplici (più "easy") oppure agli chandelier (più eleganti).

Un bracciale è per sempre. Proprio come un anello, ma è meno impegnativo. A tema "heart", ovvio. I bracciali rappresentano quel legame unico e speciale con la persona che te lo regala. Via libera quindi a quelli con tanti ciondoli a forma di cuore. Ci sono poi i bangle in pelle, più moderni e comunque belli da vedere e comodi da indossare.

Le collane sono invece un dono speciale, perfetto per il giorno degli innamorati. Una collana, proprio come gli orecchini, è davvero strategica. Il motivo? Illumina il volto e dona quell’allure sofisticata a chi la indossa, soprattutto se è ricca di brillanti e di cristalli.

Per San Valentino ci sono tanti modelli. Ad esempio le collane a forma di cuore smaltato o con i cristalli e altre pietre preziose. Per splendere come non mai ed esaltare una parte del corpo come il collo con cui esprimere tutta la propria femminilità. E infine gli anelli. Per giurare amore eterno, un anello è senza dubbio il regalo ideale. Ce ne sono tantissimi e si adattano facilmente a ogni tipo di personalità, dalle più raffinate alle sognatrici. Con mille brillanti e pietre preziose. E non solo. Già, perché ci sono quelli con piccoli charms a forma di cuore. L'anello con i brillanti è senza dubbio un dono speciale che potrebbe proprio arrivare il 14 febbraio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA