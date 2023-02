Innamorati on the road

La giornata degli innamorati alle porte spesso significa partner disperati in cerca del pensiero perfetto per la propria dolce metà: e se è vero che l’amore andrebbe festeggiato sempre, questo giorno speciale può essere un’occasione per ritagliarsi del tempo di qualità insieme, ad esempio regalando (e regalandosi) un viaggio di coppia.

Quest’anno, perché non provare un’esperienza alternativa a bordo camper? Come emerso dalle recenti analisi sulle prenotazioni effettuate sul sito di Yescapa, piattaforma leader di camper sharing in Europa, nel 2022 il 50% dei veicoli è stato prenotato da coppie, in aumento rispetto agli anni precedenti, confermando questa modalità di viaggio come interessante e originale proposta per una fuga romantica.

Per i cuori più intrepidi e amanti delle emozioni, per San Valentino Yescapa suggerisce di partire per un appassionante on the road.

Direzione avventura

Per le coppie che amano condividere avventure in giro per il mondo, una fuga romantica a bordo camper è la scelta alternativa ideale per San Valentino. Un viaggio on the road permette di assaporare appieno tutto il percorso, non solo la meta, e di farsi sorprendere da tutta la bellezza lungo la strada. E perché non uscire dalle rotte più battute, per scoprire le perle sconosciute o poco note? Le possibili rotte sono infinite, sia in Italia sia Oltralpe.

Orizzonti sempre nuovi

Ogni avventura che si rispetti prevede una dose di effetto sorpresa. E gli on the road in camper sono una tipologia di viaggio sinonimo di libertà, che dà la possibilità di ridefinire l’itinerario lungo il percorso, seguendo nuove tracce e lasciandosi guidare dall’esploratore che è ognuno di noi. Certo, anche in camper non ci si può accampare ovunque: bisognerà trovare regolari parcheggi, aree di sosta attrezzate o campeggi. Ma il grande plus che dà il camper sono gli orizzonti sempre diversi, nuovi ed emozionanti.

Nido d’amore a 4 ruote

L’ingrediente segreto per un viaggio romantico in camper è scegliere la tipologia che più si addice a ogni coppia, tra diverse opzioni che si prestano a diventare un perfetto nido d’amore a 4 ruote. In primis, i van, una scelta gipsy che sta registrando una vera e propria impennata di richieste: i dati del 2022 della piattaforma di camper sharing evidenziano un +143% di prenotazioni rispetto al 2019, in parte forse per le sue dimensioni ridotte che ne fanno un perfetto passe-partout, in equilibrio tra abitabilità a bordo e mobilità, o anche per il suo fascino un po’ retrò, che è tornato di gran moda.

Per le coppie in cerca sì di avventura, ma anche di maggior spazio e confort, si può puntare su camper e furgoni camperizzati.



