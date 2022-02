La gift guide per innamorati Gucci e la zine di una fatina celebra l'amore universale

San Valentino 2022 is coming e noi vi raccontiamo “A Love Story Presented by Gucci” mentre scegliete il regalo perfetto per la vostra "metà del cielo".

Per celebrare la festa degli innamorati, questa volta, la maison Gucci incarica Ariana Papademetropoulos, artista basata a Los Angeles, per la creazione di una “zine" in edizione limitata, in versione digitale e cartacea distribuita dal bookstore Gucci Garden a Firenze e da Gucci Wooster di NYC.

In una storia in cui l’amore supera ogni differenza, una piccola fata, interpretata dalla stessa Ariana, va alla ricerca di un compagno delle sue dimensioni con l'aiuto di un eroe, interpretato dall’artista Isabelle Albuquerque, sua amica e collega.

Lei, piccola e leggiadra, amava leggere storie direttamente nell'orecchio del suo gigante e si faceva trasportare nella sua borsa. Vivevano in perfetta armonia ma, un giorno, pur con il cuore gonfio di dolore e tristezza, la fata sentì il bisogno di partire alla ricerca di un compagno delle sue dimensioni nel Paese delle Creature Minuscole, al quale sentiva di appartenere.

Così incontrò il principe del regno che le chiese di sposarlo, ma mentre si preparava a dire "sì", ripensò al suo gigante gentile e, così come era arrivata, se ne andò via, raggiunse il suo gigante e lo baciò con tenerezza e passione. Nel momento in cui le loro labbra si toccarono, però, la minuscola fata cominciò a crescere e il gigante a rimpicciolire e finalmente furono in grado di guardarsi negli occhi e giurarsi eterno amore.

Morale: segui sempre il tuo cuore, anche quando è dura, e l'universo farà in modo che tu sia felice in eterno.

Ariana Papademetropoulos ricrea scene oniriche improntate all’iperrealismo che catturano l'esperienza del risveglio da un sogno fugace.

Realtà mutevoli e mondi paralleli sono evocate nell’immaginario creativo dell’artista nota per le sue esplorazioni degli effetti degli ambienti interni e degli spazi domestici sulla psiche.

La storia si svolge attraverso una serie di collage ispirati allo stile pop e surrealista degli anni 60, installazioni e ambienti sono stati fotografati da Alexandra Cabral. Fa da sfondo discreto alla narrazione la collezione ideata dal direttore creativo della maison Gucci, Alessandro Michele, in cui l'amore è il protagonista nella selezione di borse geometriche e sfaccettate, a forma di cuore con catena, e di altre che richiamano i classici contenitori di popcorn, tutte con la scritta “LOVE".

La nostra gift guide per gli innamorati prevede inoltre proposte di diverse maison come: un lucchetto in argento gold plated oro rosa per lui e lei, simbolo gender-neutral per esprimere ogni forma d'amore; un delizioso bucket hat per lui dotato di taschino tridimensionale sul retro dove nascondere messaggi teneri o chissà, strepitosi orecchini per lei con l'iconico logo della maison del cuore, o un cuore di diamanti incastonati in un anello di haute joaillerie; e ancora un bracciale impreziosito da diamanti ecologici, un paio di sunglasses con montatura decorata dal motivo delle lancette degli orologi o un segnatempo per essere sempre regalmente puntuali.

