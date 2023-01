Liceo o istituto tecnico? Una scelta che può essere fondamentale

Liceo o istituto tecnico?

Il liceo è un percorso solitamente scelto da coloro che non hanno difficoltà con le materie teoriche e che sanno di voler e poter iscriversi all’università.

Gli Istituti tecnici sono in grado di garantire una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico e allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di competenza adeguate ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Come scegliere allora? Esistono vari canali che indirizzano la scelta tra liceo e istituto tecnico: gli open days in cui viene presentata l’organizzazione dell’istituto, i programmi e gli sbocchi lavorativi, i test, ma anche i consigli dei docenti.

Se si è indecisi niente panico: il liceo non è un obbligo perché non esiste la scuola migliore ma la scuola adatta a ciascuno di noi. Liceo e istituto tecnici hanno lo stesso valore. Sicuramente il liceo è la scelta giusta se il ragazzo vuole fare l’università. Un istituto tecnico può aprire molte più strade professionali. Mai influenzare: al momento della scelta è importante sottolineare al ragazzo le sue propensioni verso una certa materia e lasciargli la possibilità di scegliere in base ai reali desideri e capacità. Alcuni preferiscono affidarsi al lato umanistico e culturale, altri a quello scientifico e pratico. Ognuno sa qual è il più adatto a se stesso. L’importante è non sentirsi inferiori o superiori rispetto a chi ha scelto una scuola differente dalla propria. Chiunque ha il diritto di seguire la formazione più opportuna che porterà alla realizzazione delle proprie aspirazioni.





