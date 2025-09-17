Il catanese Federico Serra presidente della Health City Institute

Sport e benessere, notizie

Prenderà il posto nell'organismo no-profit dedicato allo studio e alla promozione della salute negli ambienti urbani, del prof. Andrea Lenzi diventato presidente del Cnr

Un catanese presidente della Health City Institute, l’organismo indipendente e no-profit dedicato allo studio e alla promozione della salute negli ambienti urbani. Si tratta di Federico Serra eletto nel corso dell’Assemblea svoltasi dopo le dimissioni del precedente presidente in carica, il prof. Andrea Lenzi, dopo la sua nomina come presidente del Cnr.

Il catanese Federico Serra

Federico Serra sarà affiancato dal vicepresidente vicario Stefano Da Empoli e dal vicepresidente Antonio Gaudioso, il direttore generale Thomas Osborn e il presidente del comitato scientifico Francesco Dotta, mentre Andrea Lenzi assume la carica di presidente onorario di Hci.

Federico Serra è anche Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani – Ymca Italia

Federico Serra, già Segretario Generale di Hci, fra i numerosi incarichi a livello nazionale e internazionale è membro del Royal Institute of International Affairs, Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani – Ymca Italia e Segretario Generale dell’Osservatorio sulla Salute Bene Comune dell’Università Cattolica.

“Assumere la presidenza dell’Health City Institute è per me un onore e una grande responsabilità – dichiara il nuovo Presidente Hci, Federico Serra – e il mio primo pensiero va al prof. Andrea Lenzi, che con visione, passione e instancabile impegno ha saputo portare l’urban health al centro del dibattito scientifico e istituzionale, costruendo basi solide su cui oggi possiamo continuare a crescere. A lui va il più sentito ringraziamento per quanto fatto in tutti questi anni per Hci e per la promozione di una cultura della salute nelle città. Ora lo attende l’importante sfida della presidenza del Cnr, dove sono certo saprà dare ulteriore impulso alla ricerca e all’innovazione del nostro Paese. Guardando avanti, il mio impegno sarà quello di rafforzare il dialogo con le istituzioni, ampliare la rete di alleanze scientifiche e civiche, promuovere politiche urbane orientate alla salute come bene comune e realizzare percorsi di formazione per lo sviluppo di competenze trasversali e di nuove professionalità, come quella dell’Health City Manager, affinché le città diventino sempre più inclusive, sostenibili e generatrici di benessere per tutti i cittadini”.

Il prof. Andrea Lenzi nuovo presidente del Cnr