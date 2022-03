Rossella Giuffrida, quando il matrimonio è un libro che narra una storia

Rossella Giuffrida è un’event planner con esperienza pluriennale nel settore.

«La mia missione – ha spiegato – nel pianificare un evento è quella di narrare delle storie attraverso i dettagli e trasportare gli ospiti in un viaggio, proprio come fa un buon libro. Garantisco uno stile ricercato e sofisticato, adatto a soddisfare principalmente una clientela d’élite.

Ogni cosa verrà studiata in base alla vostra storia e identità, perché Il sogno di un minuto possa trasformarsi in un ricordo per una vita intera».

L’ultimo esempio è quello degli sposi in alta uniforme sulla “lapa“ nel catanese. L'originalità made in Sicily che ha rallegrato le nozze di Germano e Roberta. Lo sposo ha deciso di sposarsi in alta uniforme e di ricevere il picchetto d’onore che consente agli sposi di passare sotto il ponte di sciabole. I componenti sollevano la sciabola formando un ponte sotto il quale passa lo coppia. Questo momento è fortemente simbolico perché rappresenta la transizione dei due sposi dalla vita single alla vita comune.

Il primo e l'ultimo componente del picchetto impediscono con una sciabola l'uscita alla coppia. Per liberarsi, gli sposi dovranno darsi un bacio. Roberta e Germano hanno poi deciso di viaggiare a bordo di una “lapa” (un'Ape Piaggio) in perfetto stile siciliano , lasciando stupiti e rallegrati gli ospiti.

Gli sposi sono poi andati a fare un giro in barca a remi per condividere un momento privato in un posto meraviglioso.

https://www.instagram.com/rossella_events_planner/?hl=en

https://rossellagiuffrida.it/

