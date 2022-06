Pubblicità

Comprendere la Sicilia di oggi attraverso le storie di chi la rende un’eccellenza nell’arte, nella cultura, nello spettacolo. Sei racconti con le parole di chi la Sicilia la ama ma soprattutto la vive, esaltandone le virtù ed evidenziandone i vizi in maniera costruttiva. Il tutto attraverso la tecnica fotografica dello still life declinata al visual storytelling: s’intitola proprio “Still Life. Foto di Sicilia” il nuovo format prodotto da Frame garage che andrà in onda sui canali web e social del nostro giornale.

Tutti i giovedì alle 21.30 a partire dal prossimo, 16 giugno, verrà mandata online una puntata per un totale di sei appuntamenti condotti da Domenico Russello, giornalista gelese collaboratore de “La Sicilia”. In ogni puntata ospiti e temi diversi collocati anche nella dimensione spaziale delle nostre città. Si parlerà di teatro e social con Fabrizio e Federico Sansone, il duo de “I Sansoni”, di sport e inclusione con il direttore regionale di Special olympics Natale Saluci e l’atleta leader nazionale Valentina Costa, di letteratura e giornalismo con Gaetano Savatteri, l’autore della sega letteraria di Màkari. E ancora, con Francesco Patti chef stellato del ristorante “Coria” ci si concentrerà sul rapporto tra enogastronomia e territorio, la rigenerazione culturale e l’empowerment femminile saranno i temi della puntata dedicata a Florinda Saieva, ideatrice del progetto “Farm cultural park”, per poi chiudere parlando di musica e bellezza con Roy Paci, con un omaggio anche ai giudici Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi, alle donne e gli uomini delle scorte e a tutti i caduti nella lotta contro la mafia. La regia di “Still Life.

Foto di Sicilia” è di Vincenzo Lo Blundo e Tiziana Franco, nel team anche Dario Antonuccio. «Ospitiamo con piacere la finestra di “Still Life” – dice il direttore de “La Sicilia”, Antonello Piraneo – che si apre sulle nostre città, sulla nostra quotidianità attraverso volti noti siciliani nei campi più svariati. Una rubrica che aggiunge contenuti multimediali di spessore al nostro sito, per renderlo non soltanto un contenitore di news ma un portale trasversale. Ad maiora, si dice in questi casi». Le puntate saranno visibili sulla pagina Facebook e il sito web de “La Sicilia”.

