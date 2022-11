L'Oreste apre la nuova stagione di prosa al Naselli

Divertirsi e riflettere, entrare dentro nuove storie, stare con gli amici o trovarne di nuovi: la stagione 2022/2023 del Teatro Naselli di Comiso è pronta a ripartire per far vivere al pubblico quelle emozioni che solo lo spettacolo dal vivo può regalare. U un programma variegato che risponde alla volontà di rendere l’appuntamento in teatro non solo un momento di piacevole evasione ma anche di approfondimento. Ed è già record di abbonamenti.

A inaugurare sarà lo spettacolo “L’Oreste” di Francesco Niccolini e con Claudio Casadio, in programma il 7 dicembre. Uno spettacolo di struggente forza e poesia. Il secondo appuntamento in programma il 20 dicembre, sarà invece un tuffo nella comicità senza tempo dell’opera di Francis Veber “La cena dei cretini” con due mostri sacri della risata siciliana: Tonino La Mantia e Toti Mancuso. Divertimento e risate protagoniste anche per il primo appuntamento del 2023 con “Contrattempi moderni” il 22 gennaio. Un vero one man show con Raffaello Tullo che ci farà riflettere e divertire sulle moderne dinamiche che si innescano tra gli uomini e le tecnologie.

Le vicissitudini che Antonio De Curtis, in arte Totò, saranno il cuore dello spettacolo “Il piccolo principe in arte…Totò” con Antonello Pascale e Antonio Grosso sul palco il 18 febbraio. Debora Caprioglio, Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti sono i tre attori protagonisti della commedia di Gianni Clementi “Buoni da morire”, in programma il 26 marzo. Un mix di risate e riflessioni.

Sabato 15 aprile la messinscena del nuovo spettacolo di Marco Pomar e Sergio Vespertino, “Manuale di sopravvivenza”, accompagnato dalle note della fisarmonica di Pierpaolo Petta. A chiudere la stagione la commedia “Non è vero ma ci credo” scritta da Peppino De Filippo e con Enrico Guarneri giovedì 11 maggio.

«Appuntamenti di grande richiamo per il pubblico ibleo, con Comiso che torna ad essere polo della cultura», spiega Alessandro Di Salvo, presidente de La Girandola che gestisce il teatro. E’ possibile usufruire del bonus docenti e 18app, detrazioni fiscali, sconti speciali under 30 e riduzioni per aderenti a club services, cral aziendali e associazioni.

Pubblicità

Info su spazionaselli.it.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA