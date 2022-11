Quattro cartelloni per il Tina Di Lorenzo di Noto 

Quattro cartelloni, due firmati dal Teatro Abc di Catnia e due dalla Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo e dal suo direttore artistico Salvatore Tringali, con 25 spettacoli da proporre a un pubblico esigente come quello di Noto e dintorni per una nuova stagione teatrale che partirà a breve con la bravissima Valeria Solarino in scena il 28 e il 29 novembre con “Gerico Innocenza Rosa”, scritto e diretto da Luana Rondinelli.

Stagione che è stata presentata nei giorni scorsi proprio al Teatro Tina Di Lorenzo: sul palco il presidente della Fondazione Teatro il sindaco di Noto Corrado Figura, il sovrintendente Salvatore Vicari e il direttore artistico Salvatore Tringali.

Dopo due anni di sosta, tra Covid e lavori di ristrutturazione, sipario nuovamente aperto al Tina Di Lorenzo e stagione che si annuncia interessante.

Anche questa, come le precedenti, sarà strutturata su 4 cartelloni diversi ma complementari, con nomi storici del teatro nazionale e nomi contemporanei di un’arte, quella della recitazione, che non è mai fine a se stessa.

Due cartelloni sono stati curati dal Teatro Abc di Catania: Nazionale e La Tradizione, con 8 titoli il primo e 4 il secondo.

Si comincia il 28 novembre, con replica l’indomani: inaugura Valeria Solarino con scritto e diretto da Luana Rondinelli, in scena il 28 e 29 novembre.

Il cartellone nazionale prosegue poi a dicembre con Milena Vukotic, in scena con “A spasso con Daisy” il 6 e il 7 dicembre, e Pippo Pattavina, protagonista del grande classico di Federico De Roberto “I Viceré”, in programma il 13 e il 14 dicembre.

Gli appuntamenti con il cartellone nazionale riprenderanno il 14 e il 15 febbraio 2023, con Silvio Orlando, attore e regista de “La vita davanti a sé”. A marzo tocca a Giuliana De Sio, a Noto con “La signora del martedì” (14 e 15 marzo) e Debora Caprioglio con Pino Quartullo e Gianluca Ramazzotti protagonisti di “Buoni da morire” (28 e 29 marzo). Gran finale ad aprile, con Enrico Guarneri in “La Roba”(4 e 5 aprile) ed Elena Sofia Ricci con “La dolce ala della giovinezza” (12 e 13 aprile). Il cartellone La Tradizione parità invece a gennaio: primo appuntamento con Gino Astorina in “Fiat Voluntas dei” il 13 gennaio. Il 3 febbraio protagonisti Salvo ed Eduardo Saitta con “Il giorno della civetta”, il 10 marzo protagonisti Toti e Torino con “La cena dei cretini” e chiude Giuseppe Castiglia in “Il padre di famiglia” il 21 aprile.

Sono 6 invece, i titoli del cartellone “Esplora - Palcoscenico contemporaneo” firmato dal direttore artistico della Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo Salvatore Tringali. Titoli dedicati ai linguaggi della contemporaneità: si parte il 17 dicembre con “Snow Flake” di Mike Barlett e regia di Stefano Patti. Il 19 gennaio in scena “La semplicità ingannata” di Marta Cuscunà, seguita il 22 febbraio da “Amleto” con protagonista, sul palco e in regia, Michele Sinisi. Il 25 marzo in scena “Romeo e Giulietta” di Roberto Zappalà, l’1 aprile “Tiresias” di Kae Tempest, figura di spicco della poesia, della scrittura e del rap inglese, Leone d’Argento alla Biennale Teatro 2021. Chiudono questo cartellone gli artisti residenti Condorelli/Tringali con “Achille – studio sulla fragilità umana”, una produzione Codex Festival e Fondazione Teatro Tina Di Lorenzo.

Sono 7, invece, i titoli proposti dal cartellone “Kids&Young” che, come facile immaginare, guarda con attenzione a una proposta dedicata ai più giovani, per non dire anche ai piccolissimi. Cartellone in cui la collaborazione tra il direttore artistico Salvatore Tringali e il sovrintendente Salvatore Vicari ha messo in primo piano l’attenzione ai contenuti, ai nuovi linguaggi, alla spettacolarità e all’immancabile divertimento. Si parte il 19 e il 20 dicembre con “Piccole donne” di Giuseppe Spicuglia, il 17 gennaio c’è “C’è nessuno” di Gioacchino Cappelli, il 24 e il 25 gennaio il “Cyrano” di Giuseppe Spicuglia con regia di Alessandro Idonea. A febbraio, il 28, in scena “Non è uno spettacolo per bambini”, di Marco Berardi e regia di Federico Vigorito. In scena anche “The Sound of music” (21 e 22 marzo, regia di Giuseppe Spicuglia), “Che Liberazione (18 e 19 aprile, regia di Aurora Miriam Scala) e “Thiorò - Un Cappuccetto rosso senegalese” (10 e 11 maggio” a cura del Teatro delle Albe.

