Da prima locanda a Taormina ad hotel di lusso: la rinascita del Metropole con vista sulla baia di Naxos

Alberghiero

La storia e la modernità si incontrano per accogliere ospiti che arrivano da ogni parte del mondo

La rinascita dell’Hotel Metropole Taormina è segnata dalla recente acquisizione da parte di un gruppo di investitori milanesi in partnership con B.Zar Hotel&Co. dell’iconico indirizzo nel cuore della celebre destinazione siciliana, diventata punto di riferimento dell’alta ospitalità.

Con una posizione privilegiata, in corso Umberto, tra le mura di uno dei palazzi storici più antichi di Taormina, risalente al XIII Secolo e sede della prima locanda in città, l’Hotel Metropole rinasce oggi come Hotel 5 stelle a Taormina, dove la storia e la modernità si uniscono perfettamente.

Soggiornare oggi al Metropole di Taormina significa immergersi nella storia di questa destinazione, passeggiare tra i corridoi del suo storico Palazzo che ha conservato la sua aurea nobiliare, tra le scalinate marmoree e gli alti soffitti, caratterizzata oggi da arredi dal design contemporaneo. L’inimitabile tradizione mediterranea aleggia ovunque, con le classiche pigne in ceramica e i vasi a “Testa di Moro”.

Lo stile delle 25 camere e suite rispecchia il carattere eclettico e cosmopolita dell’Hotel; moderne ed eleganti, ognuna è arredata per enfatizzare l’inconfondibile luce naturale, dove i colori diventano sfumature, dove si riflette il mare, vero protagonista. Diverse sono le tipologie tra cui le suite che si affacciano tutte sulla Baia e alcune sono dotate di una terrazza con Jacuzzi privata.

Gli orizzonti con vista panoramica sulla Baia di Naxos caratterizzano la location in cui l’Hotel ha creato la sua offerta gastronomica: stile mediterraneo e l’incantevole panorama come cornice, solo le caratteristiche del nuovo Bellevue Bistrot che, sulla terrazza, celebra il gusto delle antiche ricette siciliane, prestando cura non solo alle combinazioni di sapori ma anche all’estetica dei piatti accompagnati da note di musica Jazz o del resident DJ.

Il Bar si fregia di un’illustre collaborazione, diventando Rooftop Bellevue by Damiani: il nuovo place to be di Taormina in cui si incontrano la maestria della Maison di alta gioielleria – che celebra proprio quest’anno 100 anni di storia – e lo storico lifestyle che da sempre caratterizza il Metropole.

A celebrare questa partnership, la creazione di 6 nuovi signature cocktail serviti in preziose coppe Venini che la Maison di alta gioielleria ha appositamente realizzato per gli ospiti dell’hotel.