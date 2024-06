Taormina, in spiaggia l’atmosfera retrò del Lido Villeggiatura di Villa Sant’Andrea

Mare

Nuovo beach club con lettini e ombrelloni a righe bianche e blu che evocano le sfumature azzurre del mare

Taormina è già pronta da qualche mese ad ospitare gli innumerevoli turisti che la scelgono per le loro vacanze o semplicemente, nel caso di un turismo più locale, per trascorrere una giornata al mare. Tra i grandi alberghi del posto che si sono attrezzati per offrire servizi in spiaggia, c’è anche Villa Sant’Andrea che quest’anno, nell’iconica baia di Mazzarò, ha aperto, già dallo scorso 10 giugno, il Lido Villeggiatura, primo destination beach club del portfolio Belmond.

Il design mediterraneo del Lido riflette l’evoluzione di questo grande albergo da affascinante residenza privata negli anni ’50 a prestigioso rifugio per le vacanze estive in Europa. Con le sue influenze moresche, le piastrelle antiche e le ceramiche locali, il progetto rende omaggio all’artigianato siciliano, nel contesto incontaminato della Riserva Naturale di Isola Bella.

Ispirato ad uno stile retrò che richiama gli anni ‘50, il nuovo beach club presenta lettini e ombrelloni a righe bianche e blu che evocano le sfumature azzurre del mare, ma per chi desidera maggiore riservatezza, sei cabanas esclusive arredate con divani raffinati, lettini privati e zona verandata si trasformano in un rifugio personale, dove è possibile organizzare anche pranzi all’aperto con un’assistenza dedicata.

Il Lido Villeggiatura offre numerose attività, dallo yoga all’alba e gli sport acquatici, alle escursioni in barca lungo la costa a bordo della nuova Apreamare Gozzo 35, attraverso itinerari diversificati tra cui visite guidate alla Riserva Naturale di Isola Bella per lo snorkeling.