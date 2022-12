«Cerchiamo di valorizzare le eccellenze agroalimentari mentre l'ente è già pronto a indire una serie di concorsi»

Lo sguardo rivolto al futuro con l’intenzione di ripetere le iniziative che più hanno avuto successo. Questo lo spirito con il quale il commissario straordinario Salvatore Piazza si prepara ad affrontare il 2023. «Noi - dichiara - siamo già pronti. Abbiamo portato avanti tutti i progetti che il Pnnr ci consente di approvare per le scuole. Abbiamo inoltrato le richieste di finanziamento e già stiamo lavorando per mandare avanti, in particolare, i progetti che riguardano due istituti, a Modica e Vittoria, per la messa in sicurezza sotto il profilo strutturale. Al di là del Pnrr, puntiamo molto allo sviluppo economico del territorio e in questo senso ci siamo spesi per mettere in evidenza i prodotti di eccellenza della nostra terra con lavoro dei nostri imprenditori. Lo stiamo facendo con il ‘Villaggio del Gusto’, in programma fino all’8 gennaio a Ragusa». La manifestazione, sostenuta dall’ente provinciale, è nata in collaborazione con il Comune di Ragusa e Slow Food Sicilia. «Abbiamo aderito a questa iniziativa - ha detto il commissario Piazza - perché in linea con la strategia di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari dell’intera provincia ragusana, legata alla destagionalizzazione turistica ed alla promozione del territorio, come fatto già in occasione del Salone del Gusto di Torino». La promozione dei prodotti, e del territorio, passa anche attraverso il sostegno dato alle iniziative natalizie di un certo rilievo, in grado di attirare turisti in provincia. «Non trascurabili, poi - aggiunge - le funzioni delegate dalla Regione per i servizi sociali. Sono il nostro fiore all’occhiello e abbiamo il pieno consenso e approvazione delle famiglie. Certo, non è mancato qualche impedimento di natura economica, ma ci siamo impegnati per superarlo coprendo l’intero arco del periodo scolastico. In futuro intendiamo proseguire in questo senso».

Risanati i bilanci, poi, il Consorzio potrà finalmente indire una serie di concorsi.

«Dopo 12 anni, grazie all’opera di risanamento delle casse provinciali e la ritrovata capacità operativa dell’ente - dichiara Piazza - siamo nelle condizioni di indire una serie di concorsi, nei limiti della capacità e dei vincoli per le assunzioni imposti dalla normativa vigente. Si tratta di un primo step che questo Libero consorzio ha inteso fare nel 2022 e ci auguriamo che nel 2023 si possa incrementare ulteriormente la dotazione organica dell’ufficio tecnico, della ragioneria e della polizia provinciale, ovvero i settori che maggiormente risultano depauperati dai numerosi pensionamenti». Gli avvisi sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Libero consorzio di Ragusa. A questi si somma l’avviso per le procedure comparative per le progressioni verticali tra aree, equiparate al concorso interno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA